Yucatán, en la inauguración de la “Casa México” en el Comic-Con en San Diego

San Diego, California.- Yucatán a través de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado (Sefotur) realizó una gira de trabajo para la promoción turística y posicionamiento del destino ante uno de los mercados más importantes del mundo.

Con el apoyo del Consulado General de México en San Diego, ayer fue inaugurada la Casa México, acto en el que Yucatán y Baja California representaron al país de Península a Península este fin de semana.

Lo anterior, dará la oportunidad a los visitantes de acercarse a la cultura Maya desde el marco de Comic-Con, que espera una afluencia de unos 135 mil participantes de 30 países.

“Concebimos la Casa de México en Comic Con como una oportunidad para promover en Seaport Village una imagen dinámica de México, con una exhibición especial del caricaturista Trino, y teniendo a Yucatán y Baja California como dos de nuestros principales destinos turísticos de Península a Península”, dijo Carlos González Gutiérrez, cónsul General de México en San Diego.

Michelle Fridman Hirsch, titular de Sefotur, destacó que esta es una oportunidad de promover la riqueza de Yucatán ante uno de los principales mercados turísticos.

“Yucatán está cada vez más conectado con esta, la quinta economía global y así nos seguimos acercando a la recuperación turística planteada en nuestros objetivos anuales”, añadió.

Para esta activación, Yucatán presentó de una manera dinámica, lúdica, interactiva y divertida, la cultura yucateca con uno de sus emblemáticos personajes, Donia Way que, con un mural ilustrado de la Península, y a través de viñetas, muestra los principales atractivos turísticos y culturales de Yucatán e invita a los visitantes a interactuar con el montaje.

En ese recorrido de aventuras por el Estado, Donia Way se encuentra con el villano Trotolok. Al final, los asistentes pueden tomarse una foto con este personaje yucateco en un escenario representativo de Yucatán titulado “Welcome to Yucatan, the place you think you knew”.

También hay una muestra gastronómica y de cerveza artesanal yucateca, y regalos con la imagen de Donia Way y de Yucatán, como playeras, vasos, stickers y folletería promocional en general. (Infoqroo)