Morena Quintana Roo busca que el partido deje de ser “El club de Toby y la Pequeña Lulú”; se declara listo para las asambleas del 30 de julio

Por Saraí Reyes

CANCÚN.- Morena Quintana Roo se declara listo para el desarrollo de las asambleas de los 4 distritos que se realizarán el próximo 30 de julio de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, informó el delegado en funciones de presidente, Humberto Aldana, al hacer un llamado a la militancia a cuidar del proceso electivo para garantizar su desarrollo y evitar que tenga que intervenir la dirigencia nacional para designar a los dirigentes.

En conferencia de prensa, Humberto Aldana, expuso que el día que estarán llevando a cabo diversos simulacros con los representantes de casillas para afinar detalles de este ejercicio histórico se lleve a cabo de una manera ejemplar.

“Exhortamos a la ciudadanía que va a participar que son militantes y simpatizantes a que lo hagan con lealtad, y con respeto al proceso a evitar que se intervenga el proceso por parte de grupos que lo quieran reventar y que lo quieran descarrilar, solo ocasionarían que vuelvan a ser intervenido el partido por el comité ejecutivo nacional y volvamos a tener un tema de ilegitimidad de una de falta de una dirigencia; mientras más participación haya más fortalecido vamos a estar”, indicó.

Abundó que de acuerdo al estimado de militantes que estarán participando por distrito dijo que se calcula que en el distrito 2 hay entre 24 y 25 mil morenitas, en el distrito 1 19 mil y entre los distritos 3 y 4 dijo que hay al menos 19 mil que podrán acudir a votar el próximo 30 de julio.

Agregó que en torno a los cuestionamientos que han surgido de los interesados en afiliarse, explicó que quienes acudan a votar necesariamente tendrán que afiliarse y ya que es la instrucción que se marcó en la convocatoria; estos datos permitirán a Morena tener un padrón real de militantes.

Finalmente, insistió que este proceso de renovación permitirá que Morena siga siendo unaherramienta para el pueblo y no se le puede cerrar la puerta a nadie, “durante un tiempo, no nada más aquí, sino a nivel nacional Morena fue tan selectivo que se estaba convirtiendo en un Club de Toby y la pequeña Lulú, de gente que no quería que entrara nadie más que ellos elegían porque ni siquiera otros compañeros podían participar”, afirmó. (Noticaribe)