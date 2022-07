Recomiendan modalidad vacacional Compra Ahora y Paga Después

Ciudad de México.-La temporada vacacional está aquí, y con ella la necesidad de comprar diversos productos que no pueden faltar tanto para aquellos que saldrán de vacaciones, así como para quienes decidirán quedarse en casa y disfrutar de su ciudad.

Sin importar cuál sea el caso, es importante saber que existen nuevas alternativas a los métodos de pago tradicionales para que las compras hechas previo a estas vacaciones no impacten de golpe a las finanzas, y, por el contrario, puedan hacerse de forma inteligente.

El Buy Now, Pay Later (BNPL) o conocido como “Compra Ahora y Paga Después” es la opción más adecuada para adquirir todos esos productos deseados, y así evitar que no falte nada, sin desembolsar mucho y disfrutar aún más.

Se trata de una modalidad que permite comprar a plazos y diferir la compra sin la necesidad de utilizar una tarjeta de crédito, ni de pagar demasiados intereses.

Esta es una de las tendencias más importantes del comercio electrónico actual en el mundo, que ahora está creciendo en México.

Desde la perspectiva de Zip, se trata de una forma innovadora de comprar, ya que no implica el uso de efectivo ni el contacto con otras personas y/o con mobiliario de las tiendas.

En pocos clics, y luego de un breve registro que no tarda más de dos minutos, podrá estarse eligiendo los artículos deseados y pagar en pagos, sin intereses y sin necesidad de tarjeta de crédito.

Esto, además evita hacer filas interminables en las tiendas físicas, algo sumamente importante para el 64 por ciento de los consumidores del mundo en la actualidad según un estudio de Wunderman Thompson.

La primera ventaja que ofrece es que, para hacer compras a plazos con esta modalidad, puede usarse la tarjeta de débito, como lo hace el 70 por ciento de los mexicanos según el Banco de México (Banxico).

Los meses sin intereses tradicionales, por el contrario, requieren forzosamente de una tarjeta de crédito.

De este modo ya no limitará a hacer compras a plazos independientemente de qué tipo de productos vayan a adquirirse, ya sean prendas y accesorios de moda, que hoy en día son la segunda categoría más vendidas del país, hasta productos de belleza y cuidado personal como cremas bloqueadoras y protectores solares, que también son muy requeridos en el verano y que son los más buscados por el 49 por ciento de los consumidores.

Otra limitante que va a evitar el BNPL en este verano es el hecho de no contar con el monto total disponible al pagar.

La posibilidad de pagar únicamente el 25 por ciento del total de la compra en la primera exhibición, y liquidar en tres pagos quincenales más, del 25 por ciento cada uno, ayudará a no desfalcar y guardar algo de dinero para utilizarlo en el resto de las vacaciones, ya sea para costear los gastos del viaje como transporte y hospedaje, o cualquier otra actividad preferida.

Esto es muy importante, sobre todo porque el verano es una de las épocas en las que más gastan los mexicanos durante todo el año.

De hecho, el año pasado esta temporalidad generó una derrama de 15 mil millones de pesos en total, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

En resumen, si la gente aún no conoce las ventajas de comprar utilizando el BNPL, es hora de que pruebe esta modalidad que es más flexible, digital y sencilla que otros métodos convencionales.

Estas vacaciones de verano son la oportunidad ideal para dejar de comprar como se hacía en el pasado y comenzar a utilizar métodos innovadores que están marcando la pauta en la forma en la que el comercio digital está moviéndose hoy en día. (Infoqroo)