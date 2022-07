Rechazan descalificaciones del obispo Pedro Pablo a la Ley Vicaria

CANCÚN, MX. – Para Rosa María Márquez, representante de la Red de la Equidad por los Derechos Humanos, las descalificaciones del obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas a la Ley Vicaria no abona a la causa.

En entrevista, consideró que únicamente opinó al respecto por ser un tema que está vigente.

“En ese sentido calificar o descalificar no abona, no ayuda, recientemente estamos viendo que conminó para una situación de oración por la paz y tal, y lamentablemente hace uso de las imágenes de las personas desaparecidas o perdidas cuando jamás se había pronunciado”, apuntó.

Además, lamentó que con su “visión corta” el obispo no vea los daños que ha causado la iglesia a niñas, niños y adolescentes en materia de abuso.

De igual forma, dijo que varios promotores de la Ley Vicaria han salido a cuestionar las descalificaciones de monseñor.

“Lamentablemente no hay una autorización, si las oraciones son bienvenidas siempre; sin embargo, hacer uso de algún tema particular como la Ley Vicaria pues simple y sencillamente no abona a un trabajo”, insistió. (Agencia SIM)