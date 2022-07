Denuncian indolencia de autoridades ante presunto acoso sexual a menor en primaria particular de Mérida

YUCATÁN, MX.- Luego de que una menor de edad confesara que su profesor de educación física le estaba haciendo comentarios inapropiados, sus padres procedieron a levantar su queja ante las autoridades escolares en Mérida; sin embargo, la niña fue expulsada de la escuela, la cual es particular, por lo que ahora están exponiendo el caso públicamente para que se haga justicia, publicó infobae.com.

A través de un hilo de Twitter el usuario Luis Guillermo Franco (@luisguifranco), quien se describe como un “periodista punk”, denunció con varios videos de prueba cómo se desarrolló el caso de acoso sexual que sufrió su hija.

Por seguridad de la menor, no se menciona su nombre en ningún momento, no obstante, el padre y la madre han dado la cara para explicar la situación en la que se encuentran.

“Denuncié que mi hija fue víctima de acoso sexual en la Escuela Eloísa Patrón (Mérida) por el profesor Javier Basto Tello ¿El resultado? expulsan a mi hija de la escuela y el profesor seguirá dando clases sin ninguna sanción”.

En la primera grabación aparece la madre de la menor señalando al profesor de Educación Física, Javier Basto Tello, como presunto culpable del acoso y a la directora Gabriela Issac Medina como cómplice por expulsar a la víctima y no castigar o investigar al acusado.

En un segundo video presenta un fragmento de una videojunta llevada a cabo el pasado 9 de junio en donde están presentes el padre y madre de familia; el profesor de Educación Física acusado; la directora del Instituto, Gaby Isaac; la directora de la primaria, Caro Bestard; y la supervisora de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), Elena Ojeda.

Se escucha al padre de la niña preguntando a la funcionaria de Segey si hubo algún tipo de modificación al plan de estudios de la materia de Educación Física en la que ahora los profesores deban hacer comentarios de carácter sexual. Ante ello Elena Ojeda responde que no.

Posteriormente Guillermo Franco apuntó que debido al presunto acoso sexual que ejerce el profesor, la vida de una menor pudo ser afectada por siempre y cuestionó por qué no hubo una mediación inmediata por las autoridades escolares.

“Esta situación no puede ser ignorada porque da clases desde kínder hasta bachillerato en distintas escuelas”, dijo el padre de la niña afectada, preocupado porque la situación de acoso que sufrió su hija se repita con jovencitas de otros grados educativos.

Explicó que el profesor le habría pedido a la niña decir: “Girasol, girasol”, luego de hacer que la menor lo repitiera, le dijo: “Gira, gira tu calzón”.

Apuntó que la frase es de índole sexual, señalando que si un hombre le dijera a la directora que “gire su calzón” se ofendería y tomaría acciones, así que en el caso de una menor en su entorno escolar debe de haber una respuesta seria y pronta.

Ante las acusaciones, la directora Gabriela Issac respondió que el DIF Yucatán intervendría en el caso y que había pedido una evaluación del perfil psicológico de Javier Basto. No obstante, el padre dijo que nunca se les mostró un documento que confirmara lo dicho, además de que al término del curso no se les reportó nada.

Después de haber expuesto el caso ante las autoridades y la promesa de una acción contra el profesor, la menor fue expulsada de la escuela “con acuerdo de Segey”. Además, la directora les dijo que no daría su sello aprobatorio a la menor y que no podía asegurar que (no) hubiera futuras represalias.

Hasta el momento las autoridades no han respondido nada sobre el caso, pero en Twitter el hilo de denuncia se ha viralizado y compartido en perfiles feministas como Las Brujas del Mar. (Fuente: infobae.com)