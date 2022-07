‘VÍCTIMA’ DE ‘ALITO’: El morenista Vicente Onofre es sancionado por ‘legitimar’ la presidencia del priista en la Comisión de Gobernación y Población

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Durante la tarde del viernes se celebró la Junta directiva de la Comisión de Gobernación y Población en San Lázaro la cual fue presidida por el polémico dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, publicó infobae.com.

Esta estuvo compuesta por siete legisladores del PRI, Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) para tener la asistencia necesaria.

Pero poco después, de forma sorpresiva, llamó la atención de todos que se sumara un diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de forma virtual.

Se trató del legislador Vicente Onofre Vázquez y con su asistencia se logró formar quórum para la aprobación de la integración del orden del día.

Cabe señalar que la asistencia del legislador se dio a pesar de que Morena se había negado a asistir a la reunión que es liderada por ‘Alito‘ Moreno bajo el argumento de que no se puede trabajar con alguien que carece de legitimidad para presidir la Comisión.

Poco después de terminada la Comisión, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y miembro del partido guinda, Sergio Gutiérrez Luna, informó por medio de sus redes sociales la baja de nada menos que Onofre Vázquez de la Comisión de Gobernación.

La determinación se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del viernes 29 de julio. De acuerdo con el documento compartido, esta fue solicitada por el grupo parlamentario del partido guinda, específicamente por el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.

La reacción de ‘Alito‘ en la Comisión

Debido a la asistencia del morenista, Alejandro Moreno se burló a durante la sesión con el comentario “¿No que no tronabas pistolita?”.

“Y uno de Morena que se conectó, ¿cómo ves?, el diputado Onofre. Entonces como digo, ¿no qué no tronabas pistolita?, no que anunciaron ayer que no venían, miren, lo que tiene que tener es conocimiento, nosotros platicamos con las y los legisladores y lo que tiene que haber es responsabilidad con el país, no puede estar sujeto ni una comisión ni el Congreso a caprichos de nadie”.

A esto añadió que la inasistencia anunciada de los morenistas el pasado 28 de julio, mostraba su interés únicamente a los temas electorales en lugar de atender la labor legislativa.

Dichos comentarios fueron respondidos por el mismo Ignacio Mier por medio de su cuenta oficial de Twitter, en la que comentó diferentes frases en contra de Moreno Cárdenas.

“‘¿No que no tronabas pistolita?‘ Vaya frase del célebre @alitomorenoc. Le recuerdo que ‘lo cortés no quita lo Morena‘, ‘el que tiene boca se equivoca‘, ‘el pez por su boca muere‘, ‘no cantes victoria antes de tiempo‘ y ‘arrieros somos y en el camino andamos‘“, respondió el morenista.

La inasistencia voluntaria fue anunciada a través de un comunicado en el que advirtieron que no se trataba de falta de voluntad para trabajar, sino que estaban en contra de hacerlo con alguien que está siendo perseguido por la ley.

“Las y los diputados de Morena integrantes de la Comisión de Gobernación y Población afirman que no es falta de voluntad para trabajar, sino la imposibilidad de hacerlo con un presidente que carece de legitimidad y quien está siendo perseguido por diversos delitos”, se lee en el texto.

Además, el miércoles 27 de julio, diputados de la bancada de Morena solicitaron a Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que le retiraran la presidencia de la Comisión de Gobernación y Población a Alejandro Moreno por pérdida de confianza. (Fuente: infobae.com)