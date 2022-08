ENTRE MORENISTAS TE VEAS: José Narro busca presidir el Senado y pide a Ricardo Monreal ‘la misma inclusión’ que este exige a AMLO…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- José Narro Céspedes, aspirante a presidir el Senado, pidió al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, que haya piso parejo en la elección para definir al próximo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, publicó El Heraldo de México.

El senador que tiene hasta ahora 36 apoyos de un total de 60 legisladores morenistas, aseveró que Monreal está molesto por los señalamientos a la falta de transparencia en los recursos públicos, pero le exigió tolerancia e inclusión.

“Pasa como Monreal, que se siente excluido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos igual, pues estamos buscando una reunión con nuestro coordinador. Él plantea cosas importantes ante el partido, ante el presidente, cuando dice que no hay democracia y piso parejo; mientras que en el Senado no haya piso parejo, no hay un trato igual para todos. Él anda molesto porque dijo que yo aclarara las cosas de que es importante que se manejen los recursos democráticamente, que haya un trato de inclusión, tolerancia y piso parejo”, insistió.

En conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México, el legislador morenista aclaró que no ha señalado de corrupto a Ricardo Monreal, pero sí exige que no haya senadores de élite que manejan recursos del Senado para medios de comunicación, asesores y otros fines personales.

“Hay que hacer una revisión de la austeridad en el Senado. No puede haber Senado rico con pueblo pobre. Dónde está ese presupuesto, por ejemplo ese fideicomiso para la construcción del edificio del Senado, nunca fue cancelado y hay un fondo de recursos y necesitamos que eso se aclare”, expuso.

El senador aseguró que con esos 36 senadores que le han mostrado su apoyo no le alcanza para ganar la contiene interna en Morena para la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, ya que requiere al menos tres votos más para tener asegurado el cargo. (Fuente: El Heraldo de México)