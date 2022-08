Madre de Fernanda Cayetana asegura haber escapado de intento de ‘levantón’

Cancún.- Deysi Blanco, madre de Fernanda Cayetana Canul Blanco, niña de 12 años desaparecida desde el pasado 21 de julio, asegura que días atrás, mientras volanteaba con vecinos por Villas del Sol, fue abordada por unos sujetos quienes la amenazaron e incluso intentaron llevársela a la fuerza.

En entrevista, al cumplirse dos semanas desde la desaparición de su hija en la zona continental de Isla Mujeres, la mujer primero aclaró que es falso que Fernanda Cayetana haya aparecido, como se rumoró ayer en redes sociales luego de un cateo ocurrido en la Región 240, pues hasta ahora la Fiscalía no le ha dicho nada.

También reveló que el pasado sábado estaba repartiendo volantes con la fotografía de su hija, cuando arribó una combi blanca, con dos hombres encapuchados. Se abrió la puerta lateral y uno de ellos le preguntó si era la madre de Fernanda. Ella contestó que sí, y entonces este sujeto le dijo que si la quería ver de nuevo, debía retirar la denuncia que tenía interpuesta.

Como ella se negó, este sujeto dijo que tenía que ir con ellos “por las buenas o por las malas” y la agarró del brazo. Ella se defendió como pudo y comenzó a dar gritos, lo que hizo que este sujeto desistiera. Ambos huyeron en esta misma camioneta.

Desde un inicio, ella había acusado a un vecino que vivía detrás de ellos y que desapareció con su familia el mismo día que su hija. Cuestionada al respecto, Deysi afirmó que ya no volverá a lanzar acusaciones, pues solo espera que la justicia avance

“Ya no diré nada. Yo sé que es él. Solo espero que Dios le abra su corazón y que permita que mi niña regrese”, declaró. “Lo importante es saber dónde la tiene. Si él me da alguna pista, yo misma iré por ella”.

Esta madre afirma que en estas dos semanas ha sentido que se está muriendo, que ya su vida no es de ella y que se está desmoronando, al grado que ayer tuvo que ser traída a su casa en ambulancia, después de acudir a la Fiscalía, supuestamente para recibir una copia del expediente, cosa que no ocurrió, pues aceptaron que todavía no la habían hecho.

Lamentó el silencio y la falta de sensibilidad de la Fiscalía General del Estado, que no les informa de nada.

“No quiero que me digan todo lo que saben, pero lo mínimo, algo de ella. ¿Qué se logró en el cateo? Yo me quedaré callada, hasta que me autoricen decirlo”, indicó. (AGENCIA SIM)