Policía de Cozumel fue arrestado 12 horas por no saludar al director de Seguridad Pública

Cozumel, MX.- Iván Pérez, un elemento de la Policía Municipal con 12 años de servicio, pasó 12 horas de arresto ayer, después de cumplir sus 24 horas de turno, por no saludar al director de Seguridad Pública, Rodrigo Rodríguez Peña, situación que consideró un abuso de autoridad y por la cual acudirá a la Comisión de Derechos Humanos.

En entrevista, el policía comentó que él ingresó a Seguridad Pública al concluir sus 24 horas de servicio, y se ajustaba su cubrebocas, además de tener consigo su arma de cargo para entregarla, cuando vio al director, dialogando con el coordinador táctico, razón por la que optó por no molestarlo y seguir de largo.

El director, no obstante, tomó ofensa al no recibir su saludo, por lo que gritó delante de todos “¡me lo arrestas!”.

Efectivamente, al poco tiempo recibió su boleta de arresto por 12 horas, por incumplir las medidas de respeto.

El policía consideró la medida injusta, no solo porque lo obligó a prolongar su estancia en Seguridad Pública, y cumplir 36 horas sin ir a su casa, sino porque no brindar este saludo no es causal de arresto, según los reglamentos, sino que procedía ser amonestado.

Iván Pérez dijo sospechar que el castigo desproporcionado tiene que ver con su participación en el último paro de labores, porque al solucionarse ese conflicto, el director les declaró que “iban a falsear en algún momento”, lo que es indicativo de que está en espera de poder vengarse.

“En lugar de buscar mejorar el ambiente laboral, en donde nos vemos a diario, pareciera tenerla en contra de la policía”, se quejó el agente, quien dijo que son varios los inconformes por los tratos recibidos, aunque guardan silencio por temor a represalias.

El policía ya informó de esto a la presidencia municipal, a través de un escrito, lo mismo hará en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. (AGENCIA SIM)