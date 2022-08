Pío López Obrador busca que FGR cite a declarar a AMLO por el caso en su contra

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El abogado de Pío López Obrador, Pablo Hernández-Romo Valencia, dio a conocer que su cliente le solicitó que pida a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) que se cite a declarar a su hermano, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la indagatoria que llevan a cabo por los videos en los que se le ve recibiendo dinero, publicó Expansión Política.

De acuerdo con el abogado, Pío López solicitará requerir al presidente pues el propio Andrés Manuel López Obrador ya ha expresado públicamente que conoce esas entregas de dinero.

El abogado señaló que esta decisión se toma luego de que la FEDE decidiera seguir con la indagatoria para llegar al fondo del asunto por los supuestos nuevos hechos revelados en la entrevista con Expansión Política, sin embargo, para Pío y su defensa no hay nada nuevo pues el propio presidente López Obrador ya lo había dicho en una de sus conferencia matutinas hace dos años.

“La versión que dio a Expansión ya lo había dicho su hermano Andrés Manuel. El 21 de agosto del 2020 su hermano había dicho que esa cantidad de dinero que se le había entregado eran para el movimiento, eso lo había dicho su hermano desde hace casi dos años. No puede decir la Fiscalía que son nuevos hechos, eso es mentira”, expresó el abogado.

En los próximos días, Pío y su defensa ingresarán un escrito solicitando que llamen a su hermano Andrés Manuel a declarar.

Apenas este viernes 5 de agosto, se dio a conocer que luego de que se difundiera una entrevista de Pío López Obrador con Expansión Política, en la que el hermano del presidente acepta haber recibido “aportaciones para el movimiento” en 2015, la Fiscalía General de la República (FGR) consideró que dicha entrevista es prueba suficiente para ampliar las indagatorias en su contra por presuntos delitos electorales.

Además, la FEDE, adscrita a la FGR, pidió 60 días para continuar las investigaciones, lo que fue otorgado con la condición de que cada cinco días se informen los avances de las actuaciones.

El caso de las investigaciones sobre la actuación de Pío López Obrador al recibir, presuntamente dos paquetes con dinero se reactivó a partir de que el lunes 18 de julio Expansión Política publicó una entrevista exclusiva con Pío López Obrador en donde el hermano del presidente acepta que recibió dinero de David León como “aportaciones para apoyar al movimiento” y explica que ese dinero fue utilizado para gastos menores, como gasolina para trasladar a personas del movimiento.

En la entrevista, Pío López Obrador menciona la ayuda que el litigante le ha dado.

¿Se piensa que la investigación está frenada por ser hermano del presidente? –se le preguntó.

—No, pero ese es un error, es totalmente falso. A mí me han ayudado nada más tres elementos: uno, la Constitución; dos, mi asesor jurídico, el doctor Pablo Hernández Romo-Valencia; y tres, mi pequeña y verdadera familia que es mi hijo y mi esposa, pero fuera de esos tres a mí no me ha ayudado absolutamente nadie, al contrario, pienso que la autoridad de arriba está obstruyendo, está obstaculizando las investigaciones para no llegar al fondo del asunto. (Fuente: Expansión Política)