REPORTA EL TSJ ATAQUE ‘RANSOMWARE’ A SU SERVIDOR: Pide a trabajadores no abrir correos enviados desde su dominio tjs.qroo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia se quedaron sin servicio de correo electrónico y se convirtieron en transmisores de virus, luego que su servidor fuera objeto de un ataque ransomware.

A través de un mensaje, el Poder Judicial confirmó el ataque de ransomware por lo que exhortó a sus empleados a no abrir ningún correo enviado desde el dominio tsj.qroo ni cualquier otro correo con archivos adjuntos no solicitados, incluyendo archivos comprimidos, PDF, Docs, excel, ligas a sitios externos que no conozcan, etc.

Pidió que ante cualquier duda se comuniquen a su departamento de Tecnologías para mayor información.

El ransomware es una clase de malware que representa un riesgo para ti y para tu dispositivo. Su nombre no es casualidad: el término con el que comienza, “ransom”, es una palabra inglesa que significa “rescate”. El ransomware es un software extorsivo: su finalidad es impedirte usar tu dispositivo hasta que hayas pagado un rescate.

Normalmente, una infección con ransomware ocurre del siguiente modo. Para empezar, el ransomware se introduce en el dispositivo. A continuación, dependiendo del tipo de ransomware, se cifra por completo el sistema operativo o solo algunos de los archivos. Finalmente, se le exige a la víctima el pago de un rescate. (Noticaribe)