CHIHUAHUA |Riña en penal se extiende a las calles de Ciudad Juárez mediante ataques a tiendas conveniencia

CHIHUAHUA, MX.- Una tarde violenta se desató en Ciudad Juárez, luego de la riña al interior del Cereso en la frontera de Chihuahua, cuya disputa dejó dos reos muertos y cuatro heridos, pero se han sumado dos víctimas fatales más por ataques a tiendas de conveniencia, en agresiones que también resultaron en otras cuatro personas lesionadas por disparos de arma de fuego, publicó infobae.com.

De acuerdo con reportes locales, las mujeres que murieron al exterior del penal fue por el incendio del local comercial donde estaban. Mientras que otra femenina, dos hombres y un adolescente de 15 años fueron atacados a balazos cuando se encontraban al interior del Circle K de la colonia Melchor Ocampo.

Según versiones preliminares, la disputa en el centro carcelario generó reacciones violentas en diversos puntos de Ciudad Juárez, presuntamente por parte de integrantes de pandillas que protagonizaron el caos y están ligadas al Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía de Chihuahua reportó que la riña de la prisión ya fue controlada y comenzó en el área 4, alrededor de las 13:00 horas (tiempo local), durante la visita de familiares. Reportes locales señalaron que se trató de una pelea entre bandos rivales de los Mexicles y los Chapos.

Al menos dos de esta última pandilla ya fueron identificados como Kevin Alan C. A. y Raúl Abraham S. O., mientras que Noé H. C., Noé Román F., Salvador C. S. y Francisco Adrián R. A. reciben atención médica. (Fuente: infobae.com)