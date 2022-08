AMAGAN MAESTROS DEL TECNOLÓGICO DE CARRILLO PUERTO CON PARO LABORAL: Denuncian caso de acoso sexual, plazas sin asignar y falta de pago de bono

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- Cerca de 30 maestros del Instituto de Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto se manifestaron este mediodía a las afueras de este plantel para exigirle a la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) que cumpla con los acuerdos pactados desde mayo pasado, o de lo contrario evaluarán llegar a un paro de labores, que podría afectar el inicio del siguiente ciclo escolar.

De acuerdo con los docentes, todos afiliados a la Siteqroo, a pesar de que en distintas ocasiones han firmado acuerdos y minutas ante representantes enviados por la SEQ, las condiciones laborales de la plantilla magisterial continúan siendo las mismas.

Efren Turriza Borges, uno de los agraviados, señaló que entre sus principales exigencias se encuentran la asignación de plazas con transparencia, pago de bono a docentes que ya cumplieron sus años de servicio en la institución, y la expedición de la convocatoria para el concurso de estímulos administrativos.

Por su parte, Larissa Francelia Canul Arévalo, secretaria general del Siteqroo, con las últimas minutas firmadas en sus manos, señaló que una de los acuerdos incumplidos que más les preocupa es el pago del bono de año de antigüedad, que debió de efectuarse durante la primera quincena de agosto.

Asimismo, Canul Arévalo agregó que a todo esto se suma el caso del maestro César P. F., aparentemente no sindicalizado, quien presuntamente abusó sexualmente de una trabajadora de confianza de este plantel.

“El maestro estuvo acosando sexualmente a una trabajadora de confianza, pero no por eso no quiere decir que no se la va apoyar a la compañera, de hecho ya hay una demanda en la fiscalía, se dio la instrucción de que lo separaran del cargo y hasta la fecha no lo ha pasado. Tengo entendido que sigue laborando en Yucatán, su lugar de origen”, añadió.

De igual forma, los docentes exigieron a las autoridades la liberación de nuevas plazas magisteriales, las cuales deberían estar disponibles desde el año pasado, y que pertenecían a maestros ahora fallecidos.

Finalmente, los maestros aseguraron que se sienten vulnerados en su libertad de expresión, toda vez que en días pasados habían colgado lonas con consignas en la fachada de este plantel, las cuales fueron después retiradas, al parecer por directivos de esta casa de estudios. (Agencia SIM)