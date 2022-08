INDICADOR ‘K’ PARA QUINTANA ROO EN ACTUALIZACIÓN DE ALERTA DE VIAJE DE EU: Mantiene el estado ‘nivel 2’, pero advierten sobre criminalidad y, por primera vez, riesgo de secuestros para ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales; Yucatán y Campeche, los más seguros

CANCÚN, MX.- Al actualizar este martes su alerta de viajes para ciudadanos estadounidenses que visiten México, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo en el Nivel 2 al estado de Quintana Roo, pero por primera vez le agregó una advertencia por secuestros mediante lo que llamó un indicador ‘K’.

Un indicador “K” (‘kidnapping’ en inglés) por secuestros informa a los ciudadanos estadounidenses que ha habido uno o más incidentes de secuestro de un ciudadano estadounidense o residente permanente legal en el estado, y que existe un riesgo vigente de secuestro, se precisó.

Este indicador, además de a Quintana Roo, se le adjudicó también a Guanajuato y San Luis Potosí.

De acuerdo con la alerta actualizada de viajes, Quintana Roo se mantiene en el nivel 2 debido a criminalidad y secuestros, por lo que el Departamento de Estado pide a sus ciudadanos incrementar su precaución.

Los otros dos estados de la península, Campeche y Yucatán, se encuentran en el nivel más bajo de alertas, ya que no tienen advertencias específicas de seguridad, por lo que sólo se pide ejercer precauciones normales, ya que se asume que son estados que gozan de tranquilidad.

En el caso específico de Quintana Roo, se precisa que la actividad criminal y la violencia pueden ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso en destinos turísticos populares.

“Los viajeros deben mantener un alto nivel de conocimiento de la situación, evitar áreas donde ocurren actividades ilícitas y alejarse rápidamente de situaciones potencialmente peligrosas”, se lee en el ‘warning’ actualizado.

Se revela que ciudadanos estadounidenses y residentes extranjeros han sido víctimas de secuestro.

“Si bien no están dirigidos a los turistas, los tiroteos entre bandas rivales han herido a transeúntes inocentes. Además, los ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de delitos violentos y no violentos en áreas turísticas y no turísticas”, se agrega.

No existen restricciones de viaje para los empleados del gobierno de Estados Unidos en el estado de Quintana Roo, que incluyen áreas turísticas en Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum y la Riviera Maya.

Sin embargo, se recomienda al personal ejercer una mayor conciencia de la situación después del anochecer en las áreas del centro de Cancún, Tulum y Playa del Carmen, y permanecer en calles peatonales y zonas turísticas bien iluminadas.

Alerta de Viaje del Departamento de Estado del 17 de agosto de 2022

La alerta actualizada incluye nuevas recomendaciones respecto a viajes a

Coahuila, Estado de México, Nayarit y Zacatecas.

Los cambios específicos a los niveles estatales de riesgo por delincuencia

incluyen:

Coahuila: Cambió de nivel 3 a nivel 2

Estado de México: Cambió de nivel 3 a nivel 2

Nayarit: Cambió de nivel 3 a nivel 2

Zacatecas: Cambió de nivel 3 a nivel 4

Niveles para referencia:

Nivel 1: Ejercer las precauciones normales

Ejercer las precauciones normales Nivel 2: Incremente su precaución

Incremente su precaución Nivel 3: Reconsidere viajar

Reconsidere viajar Nivel 4: No viajar

Zacatecas cambió del nivel 3 al nivel 4 debido al alto nivel de homicidios, secuestros y delitos violentos en el estado. La calificación de Zacatecas es proporcional a la de otros estados mexicanos con niveles similares de riesgo delictivo.

Los estados de Coahuila, México y Nayarit cambiaron del nivel 3 al nivel 2 debido a una variedad de indicadores, incluyendo una reducción en homicidios, secuestros y/o delitos violentos, justificaron el cambio al nivel 2.

Las Alertas de Viaje se basan en las condiciones de seguridad que podrían

afectar la vida y los intereses de los ciudadanos estadounidenses en el área.

Un indicador “K” por secuestros se agregó a los siguientes estados:

Guanajuato, Quintana Roo y San Luis Potosí.

El indicador “K” informa a los ciudadanos estadounidenses que ha habido uno o más incidentes de secuestro de un ciudadano estadounidense o residente permanente legal en el estado, y que existe un riesgo vigente de secuestro.

Actualizamos regularmente la información que proporcionamos a los ciudadano estadounidenses para garantizar que puedan tomar decisiones de viaje informadas.

También se actualizaron las restricciones de viaje para el personal del gobierno de Estados Unidos en los estados de Coahuila, Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas.

Las Alertas de Viaje consideran una amplia variedad de factores, incluyendo

homicidios, secuestros y tasas de delitos violentos.

Alerta de Viaje del Departamento de Estado, Niveles de los Estados de México

Nivel 4: No viaje a:

Colima debido a criminalidad y secuestros.

Guerrero debido a criminalidad y secuestros.

Michoacán debido a criminalidad y secuestros.

Sinaloa debido a criminalidad y secuestros.

Tamaulipas debido a criminalidad y secuestros.

Zacatecas debido a criminalidad y secuestros.

Nivel 3: Reconsidere viajar a:

Baja California debido a criminalidad y secuestros.

Chihuahua debido a criminalidad y secuestros.

Durango debido a criminalidad.

Guanajuato debido a criminalidad y secuestros.

Jalisco debido a criminalidad y secuestros.

Morelos debido a criminalidad y secuestros.

Sonora debido a criminalidad y secuestros.

Nivel 2: Incremente su precaución si viaja a:

Aguascalientes debido a criminalidad.

Baja California Sur debido a criminalidad.

Chiapas debido a criminalidad.

Coahuila debido a criminalidad y secuestros.

Hidalgo debido a criminalidad.

Estado de México debido a criminalidad y secuestros.

Ciudad de México debido a criminalidad y secuestros.

Nayarit debido a criminalidad.

Nuevo León debido a criminalidad y secuestros.

Oaxaca debido a criminalidad.

Puebla debido a criminalidad y secuestros.

Querétaro debido a criminalidad.

Quintana Roo debido a criminalidad y secuestros.

San Luis Potosí debido a criminalidad y secuestros.

Tabasco debido a criminalidad.

Tlaxcala debido a criminalidad.

Veracruz debido a criminalidad.

Nivel 1: Ejerza precauciones normales cuando viaje a: