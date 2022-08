LA TRANSPARENCIA NO ES COMO LA PINTAN: Inaccesibles, 53% de contratos por compras públicas en Quintana Roo

CANCÚN, MX.- El 53% de las compras públicas por instituciones estatales en Quintana Roo no cuentan con un contrato accesible al público, por incumplimiento en las obligaciones de transparencia, o por estar publicados con errores, como ligas muertas. En casos como el Apiqroo o la Universidad Tecnológica, ninguno de sus contratos de contratación están visibles al público.

Lo anterior fue revelado en rueda de prensa por representantes del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), que lanzó un sistema de monitoreo de las compras públicas estatales, para cinco entidades, incluida Quintana Roo.

Raúl Rosales, investigador anticorrupción del IMCO, detalló que entre los hallazgos al compilar esta información es que las instituciones estatales asignaron más de 133 millones de pesos a proveedores riesgosos (con menos de un año de ser creados) y otros 24 millones a proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública.

De estas instancias, la Agencia de Proyectos Estatales fue la que tuvo un mayor cumplimiento de las contrataciones, con una accesibilidad al 93% de ellos, pero en un muy distante segundo lugar está la Secretaría de Gobierno, con apenas un 64% de accesibilidad a los contratos, y la Secretaría de Obras Públicas, con un 58%.

“Es difícil señalar posibles casos de corrupción sin tener un universo de las compras realizadas, lo que implica a que estén todas publicadas y no solo la mitad”, afirmó.

Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del IMCO aseveró que la manera en que los sujetos obligados publican sus contratos no basta para garantizar la transparencia, pues se trata de plataformas que no cumplen con la ley o que tienen errores.

Por eso, lanzó un llamado al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), para realizar una actualización a las Plataforma Nacional de Transparencia y así tener una sola base de datos para todas las instituciones, en lugar de “miles de bases distintas”, cada una con formatos separados. Ello, porque cada instancia tiene mucha discrecionalidad para capturar la información como mejor les parezca o convenga.

“Ni siquiera podemos saber cuánto es el gasto público total”, afirmó, al indicar que en Quintana Roo la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) es la que más gastó, pero registró su información con errores, por lo que no puede ser verificada.

Es importante, por esto mismo, que el sistema arroje mensajes de error cuando se suben ligas inexistentes o información incompatible, para ayudar a eliminar este problema.

Los institutos de transparencia estatales también deben verificar no solo que los sujetos obligados cumplan con los tiempos al subir su información, sino que lo hagan de manera correcta, porque esa es su obligación.

Cuestionada sobre si son simples errores o si existe una intención de ocultar la información, Avendaño dijo que no podía asegurarse que se trate de lo segundo, pero sí existen responsabilidades administrativas que, en caso de hacerse repetitivo, debiera derivar en sanciones. Lo cierto es que no hay incentivos para que hagan las cosas bien, al no existir vigilancia ni sanciones.

“En caso de compras directas o con proveedores de riesgo, ahí podría hablarse ya de otras cosas”, matizó.

Raúl Cáceres Urban, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, calificó de “alarmante” el grado de incumplimiento, en especial al quedar oculto por la publicación de los datos, aunque sean erróneos.

“Hay que exigir resultados a las instancias de transparencia para que corrijan las omisiones”, sentenció. “Que actúen con imparcialidad y que sancione a quienes incumplen”.

También debe darse vista a la Auditoría Superior del Estado para que considere esta información en la revisón de las cuentas públicas.

“Si subes la información con un enlace erróneo, incumples con la ley”, declaró.

También recordó que el CPC ya trabaja en una plataforma única de compras, que permitiría revisar mejor estos problemas.

Más mesurada, Cinthya Dehesa Guzmán, presidenta de la asociación civil “Ciudadanos por la Transparencia” recordó que Quintana Roo es un estado muy joven que tuvo una alternancia hace seis años y que ahora está en otro proceso de transición.

Es solo en los últimos cinco años, indicó, en los que se ha tenido progreso en materia de transparencia, luego de la “opacidad” anterior, pero estudios como este muestra que todavía hay “áreas de oportunidad”.

Eso sí, aceptó que ni siquiera puede analizarse si hay impunidad cuando no puede accederse a la información, por lo que se sumó al llamado para que los órganos garantes mejoren y profundicen su trabajo, para que se cumpla con su objetivo, que es poner al alcance de la ciudadanía toda la información pública. (AGENCIA SIM)