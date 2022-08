“¿QUIÉN DA MÁS?”: Isaac Jánix confirma intención de sumarse a la banca del PVEM en la XVII legislatura o también de pertenecer al PT y todo depende de la libertad que le ofrezcan para cumplir compromisos con sus electores

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras manifestar que nunca se ha sentido identificado con la bancada de Morena, el diputado electo del partido del Trabajo, Isaac Jánix Alanís confirmó el acercamiento para incorporarse a la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista en la Décimo Séptima y que todo dependerá del apoyo y libertad que tenga para cumplir compromisos con los electores del Distrito 8 por el cual fue electo.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de permanecer con el PT “y las negociaciones dependerá del partido que me dé la libertad de poder dirigir y trabajar para la sociedad como siempre lo he hecho”.

“Estoy en pláticas tanto con el PT como con el PVEM”, reiteró.

Dijo que su participación en el curso de inducción que ofreció el PVEM a sus legisladores demuestra esa posibilidad de integrarse a la fracción parlamentaria, “pero estamos aún valorando cuáles la mejor posibilidad”.

Jánix Alanis reiteró qué nunca se ha sentido identificado con la fracción parlamentaria de Morena y que no fue opción sumarse a ellos “porque en su momento el dirigente estatal no tuvo ningún acercamiento, como si lo tuvo el PT y el PVEM”.

Dijo que su relación con la gobernadora electa, Mara Lezama es buena y que mantiene comunicación con ella, así como con la delegada del PT, Patricia Casados.

Consideró que en estos momentos lo más importante es permanecer y pertenecer a la coalición para poder cumplir sus compromisos de campaña.

Al final todos pertenecemos a una coalicción que tiene claro la urgencia de recuperar la paz y tranquilidad del Estado y las luchas internas serán otra cosa, afirmó. (Noticaribe)