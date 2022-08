“SE VA A CANSAR Y VA A SALIR DE DÓNDE ESTÉ”: Admite secretario de Seguridad Pública, Lucio Hernández, que recompensa no ha ayudado a dar con el responsable de la desaparición de la niña Fernanda Cayetana

Por Saraí Reyes

CANCUN, MX.- Confía el secretario de Seguridad Pública estatal, Lucio Hernández Gutiérrez, que tarde o temprano va caer el presunto responsable de la desaparición de la niña Fernanda Cayetana en la zona continental de Isla Mujeres, desde el 21 de julio, e informó que las actividades de búsqueda se han intensificado.

Dijo que esperaban que la recompensa de un millón de pesos ayudaría a ubicar a Marco Antonio Cahuich Adrián, presunto responsable, pero no fue así, por lo que reiteran el llamado a la ciudadanía para que aporten información que ayude a su detención.

“Pensábamos que la recompensa nos iba a resolver con inmediatez esta circunstancia, pero no ha sido así, lo que significa es que si se no has escondido bien, en donde no da cara ni siquiera a sus familiares, ni siquiera con gente que pudiera ubicarlo porque sino ya hubiéramos tenido por lo menos un poco de información”, indicó.

También reconoció la suma de esfuerzos que han hecho las diferentes corporaciones policiacas, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y sobre todo gente voluntaria que diariamente participan con la esperanza de encontrar con vida a la menor.

“Tarde o temprano va a caer, por supuesto que sí, eso si se los aseguramos, ojalá que sea lo antes posible con la finalidad de que nos permita mayor información y así dar con el paradero de ella”, afirmó. (Noticaribe)