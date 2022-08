ÚLTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL CPTQ: Esperan reducir por lo menos 200 de los 600 mdp de deuda a proveedores previo al cambio de gobierno

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) llevó a cabo la tercera y última sesión ordinaria previo al cambio de gobierno, en la que se presentaron los estados financieros, reporte de actividades y lo que sigue para el resto del año, entre ellos el compromiso de reducir por lo menos 200 a los 600 millones de pesos de la deuda a proveedores y se dejan organizados más de una decena de eventos nacionales e internacionales.

A la reunión, presidida por Darío Flota Ocampo, director del CPTQ, asistieron hoteleros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujere; ahí mismo se analizaron los eventos programados para el resto del año.

“Hoy terminamos la presencia virtuoso en Las Vegas, la próxima semana voy a estar en México en la IBTM América, es una feria de turismo de reuniones, la semana siguiente es una caravana por Canadá, Toronto, Ottawa y Montreal, la siguiente semana una caravana nacional por el centro del país, Pachuca, Toluca, Puebla; ya tenemos los espacios para las siguientes ferias internacionales, para Londres en Noviembre y Fitur en enero próximo que vamos a dejar organizados”, explicó Darío Flota.

Abundó el que de los eventos internacionales en el caso de Fitur ya está comprado el piso donde el gobierno de Mara Lezama le corresponderá hacer la construcción del pabellón.

Con respecto a la deuda de los 600 millones de pesos que tiene el CPTQ con proveedores, anticipó que se hará un primer pago de 100 millones pesos la siguiente semana y el mes que resta de la actual administración esperan pagar otra cantidad similar.

Dijo que es normal que la deuda se vaya reduciendo y nunca se ha quedado en ceros y son aproximadamente 40 proveedores a los que se les debe, de los cuales solo tres agencias de publicidad por campañas tanto de promoción y de mitigación realizadas en Sudamérica, Canadá, Estados Unidos, Europa, son las que concentran la mayor deuda por arriba de los 100 millones de pesos cada una.

“Algunos no quieren hacer nuevos planes hasta que no se les pague lo pasado y sobre todo que les pone de nervios el fin de la administración, piensan que se puede quedar eso sin pagarse sino lo cobran ahora, la verdad es que no es así, así que esa deuda se pagara en algún momento”, aseguró. (Noticaribe)