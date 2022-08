Yazmín Vivas acusa a FGE de poner “trabas” para liberar a su hermana, detenida por asesinato de “Nacho” Sánchez

Puerto Morelos, MX.- La regidora de este municipio, Yazmín Vivas Medina, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de poner “trabas” para liberar a su hermana, pese que un juez federal, en julio, dejó sin efecto su vinculación, ya que las pruebas que se presentaron para inculparla por el asesinato de Ignacio Sánchez Cordero no fueron suficientes.

“Quien a mí me ha puesto todas las trabas del mundo es la Fiscalía, me atrasa mucho las audiencias. Es muy absurda la resolución de varios jueces, tratando de ir atrasando el caso. Entonces, estamos apelando no una sentencia, sino la resolución de una audiencia que para nosotros no cumple lo que ordenó un juez federal”, aseveró.

En ese sentido, la séptima regidora de Puerto Morelos dijo confiar en que, con la entrada de la nueva administración estatal, esta situación se puede revertir, para que su hermana, Karla Vivas, quede en libertad.

“Yo veo una esperanza, veo que ya vamos llegando al final de esto con este cambio”, añadió.

Finalmente, agregó que la gente de Puerto Morelos “tiene muy claro que este tema es sobre todo político”, pues consideró que la intención solo era “bajarla” de la pasada contienda electoral de este municipio.

LEONA VICARIO, EN VÍAS DE SER ALCALDÍA

Por otra parte, la regidora aseguró que ya fue entrega la petición para que la comunidad de Leona Vicario se convierta en alcaldía, por lo que se espera que en unos meses esta pueda ser revisada y, en su caso, modificada para ser aprobada por el Cabildo de Puerto Morelos.

Señaló que la conformación oficial de esta iniciativa se dio con vista al aniversario luctuoso de Leona Vicario, y fue respaldada desde su gestación por habitantes de la comunidad del mismo nombre.

Cuestionada sobre la viabilidad de este proyecto, Vivas Medina aseguró que la comunidad de Leona Vicario cuenta con las características para que pueda convertirse en alcaldía, toda vez que tiene un población aproximada de 15 mil personas, además de que supera en recursos a otras localidades que poseen esta categoría, como Chiquilá.

Agregó que Leona Vicario desde años ha estado abandonada por las autoridades, por lo que merece al fin este reconocimiento, puesto que además es una de las localidades más antiguas del estado, ya que su fundación data de hace 100 años, aproximadamente.

Finalmente, la regidora indicó que el hecho de que la presidenta municipal, Blanca Merari, sea originaria de Leona Vicario es un factor que puede influir para que esta comunidad sea catalogada al fin con ese rango. (AGENCIA SIM)