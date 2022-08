De dos mil terrenos baldíos que son reportados cada año, el 15 por ciento están intestados en Yucatán porque sus dueños han fallecido

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Cada año son reportadas quejas relacionadas con la presencia de más de dos mil terrenos baldíos en diversas zonas de la ciudad de Mérida, sin embargo, el 15 por ciento se encuentran intestados, debido a que en la mayoría de los casos los dueños han fallecido.

En entrevista, Ignacio Gutiérrez Solís, director de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida, explicó que en el departamento a su cargo verifican el cumplimiento de la reglamentación municipal y la limpieza de bienes inmuebles, así que si se presenta una queja se atiende a través de diversos canales.

“Procedemos a verificar de qué se trata la solicitud y por ejemplo, se pide al Ayuntamiento que se limpien algunos terrenos, pero no sólo nos toca identificar y entrar a limpiar los predios, sino se tienen que procesar las quejas porque todos los terrenos son propiedad privada”, apuntó.

A pesar de que en su mayoría las personas piensan que es personal del mismo Ayuntamiento quienes limpian los terrenos, el funcionario municipal explicó que primero se debe saber que es a cada dueña o dueño del predio a quien le corresponde limpiar.

Así, comentó que entre 2020 y 2021, cada año recibieron un promedio parecido de quejas relacionadas con más de dos mil terrenos, de los cuales fueron resueltos el 85 por ciento de los casos.

“Los demás, el otro 15 por ciento de los terrenos no se ha podido limpiar porque están en distintos procesos, por ejemplo, dentro de ese porcentaje, hay personas que ya no viven aquí, viven en otros estados o países y hay que localizarlos y muchas veces no encontramos a la gente. También hay terrenos que están en procesos jurídicos y algunos están intestados, pues sus dueños fallecieron”, especificó.

Sobre este tipo de casos, mencionó que hay predios que están sujetos a una herencia que nadie ha reclamado, por lo tanto es complicado dirigir una multa o sanción.

“En estos casos es complicado porque ¿contra quién procedes? Si se trata de personas ausentes y son predios que están sujetos a situación jurídica o trámites sucesorios”, manifestó.

Reconoció que en estos casos, los predios no se limpian porque no se localizan a las dueñas o los dueños y el Ayuntamiento no puede ingresar a ellos por ser propiedad privada.

Respecto al 85 por ciento de terrenos que sí logran ser limpiados, a los dueños se les da un plazo de tres meses para que realicen las obras.

En caso de que la persona sea notificada y ésta no cumple, se le vuelve a notificar y si es reincidente, las multas tienden a crecer.

Sobre el monto que se imponen en las sanciones, dijo que pueden ir desde una a 20 veces del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cada metro cuadrado de superficie, de acuerdo con el Artículo 37 del Reglamento para la Limpieza, Sanidad y Conservación de Bienes Inmuebles.

Además, si las personas son notificadas de la multa y no atienden con la limpieza de sus predios, también se agregan sanciones administrativas.

Hasta ahora, las zonas más comunes en donde surgen las quejas por terrenos baldíos son en Francisco de Montejo, Caucel y Juan Pablo II. (Noticaribe)