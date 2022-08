ALCALDESA DE OPB, OTRA QUE TAMPOCO ‘METIÓ LAS MANOS’: Yensunni Martínez, cuya pareja quedó en la nueva directiva de Morena, dice que por muchos años ha existido un ‘estigma’ que impide y relega a las parejas sentimentales de funcionarios a ocupar cargos públicos

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de inmoral, poco ético y reflejo de una mala costumbre la designación de las parejas sentimentales de las presidentas municipales de Felipe Carrillo Puerto, Cozumel y Othón P. Blanco en los principales cargos del Comité Directivo Estatal de Morena en Quintana Roo, la alcaldesa Yensunni Martínez Hernández dijo que, en el caso del nombramiento de su esposo, David Hernández Solís, hermano de la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, “es resultado de su capacidad y aptitudes y su trabajo político desde 2015”.

Incluso, afirmó que todo el proceso de designación estuvo avalado con la presencia del secretario técnico del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Rafael Estrada Cano.

Defendió la designación de Johana Acosta, pareja sentimental de la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández; de Eduardo Basurto, esposo de la presidenta municipal de Cozumel, Juanita Alonso, y de David Hernández, bajo el argumento de que “ha habido un estigma que siempre ha limitado, y hasta relegado, a las parejas de alcaldes y funcionarios, a ocupar un lugar que se han ganado a base de trabajo” .

Afirmó que la reunión del Consejo Político realizado este domingo fue a puerta cerrada, sin acceso a terceros, y la elección de la nueva mesa directiva, entre ellos la de su esposo David Hernández en el cargo de Secretario de Organización, se dio con base en el análisis y consenso de poco más de cuatro horas de trabajo político.

“Yo no participé, no metí las manos, me mantuve siempre al margen”, aseguró Martínez Hernández.

Reiteró que en la designación del nuevo comité directivo estatal de Morena no hubo influyentismo, ni mano negra, y que fue resultado del trabajo político y trayectoria de los nuevos integrantes. (Noticaribe)