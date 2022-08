“No necesito que nadie me cuide las espaldas, me cuido yo solo”: Carlos Joaquín

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Tras reconocer que ha platicado con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para integrarse al gabinete Federal, el gobernador Carlos Joaquín aseguró que “no necesita a nadie quien le cuide las espaldas”, en torno a que algunos de los que fueron parte de sus gabinete estarían en áreas estratégicas en la siguiente administración, como Yohanet Torres, que posiblemente estaría formando parte de la Comisión de Hacienda de la próxima legislatura y Cristina Torres, en el gabinete estatal.

“En materia de cuenta pública tenemos un trabajo bien hecho administrativamente, es lo que a mí más me gusta; desde hace varios meses venimos trabajando en la entrega que sea clara y y ahí está toda esa información, no necesito a nadie que me cuide las espaldas me cuido yo solo”, refirió.

El Gobernador destacó que es de interés al término de su administración continuará sus proyectos políticos sin la necesidad de afiliarse a algún partido político como hasta, ahora luego de agradecer al PAN y al PRD que le dieron la oportunidad de llegar a la gubernatura, pues aseguró que se trabajó en conjunto con ellos y tuvo la oportunidad de trabajar durante su sexenio con gobernadores de Acción Nacional que sirvieron de mucho para hacer un trabajo de equipo.

“No estoy afiliado a ningún partido político y pues así vamos a seguir, sin ser militante ni estar afiliados y yo nunca he roto con ellos”, dijo.

Cuestionado de la posibilidad de que algunos de su funcionarios vayan a continuar en la siguiente administración, en referencia específica al secretario de Seguridad Pública, quien ayer se tomó la foto del lado de los integrantes del nuevo gabinete, respondió que será decisión de la gobernadora electa Mara Lezama.

“Seré respetuoso con los temas del gobierno electo, no voy a sugerir y recomendar a nadie, eso seguramente tendrán que hacerlo ellos, de acuerdo en particular a la gobernadora electa con quién hay una buena relación y ella tendrá que tomar sus propias decisiones”, afirmó. (Noticaribe)