Acusa Kira Iris a feministas de ‘politizar’ aprobación de la Ley Vicaria

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La aún diputada local por el Partido Acción Nacional, Kira Iris San, aseguró hoy que todas las iniciativas, incluidas la Ley Vicaria y la Ley Ingrid, deben tutelar a hombres y mujeres por igual, por lo que pidió a los colectivos feministas inconformes evitar “politizar” y leer el resultado final de dichas iniciativas, que se aprobaron el martes pasado, en sesión extraordinaria de la XVI Legislatura.

“Nosotros no gobernamos sólo para feministas, creo que estamos politizando sin antes ver la ley. Estas leyes (Ley Vicaria y Ley Ingrid) no solo protegen a mujeres, sino a hombres y mujeres. […] Discutir y perdernos en una discusión estéril demuestra que no hemos hecho el trabajo de leer y entender lo aprobado por la legislatura”, aseveró, en una rueda prensa.

En ese contexto, la diputada panista recordó que la mayor parte de esta ley fue consensuada por varios grupos feministas, quienes la apoyaron durante el proceso de impulsar esta iniciativa ante el Congreso, razón por la que, dijo, “muchos otros colectivos están agradecidos por lo que se hizo”.

“Tengo muchas amigas feministas y muchas están agradecidas con lo que se hizo; otras levantaron ahí sus manifestaciones, y no están de acuerdo con la iniciativa. Los que están de acuerdo coinciden conmigo. Antes no teníamos violencia vicaria, empecemos a construir de lo que ha tenemos”, destacó.

La legisladora resaltó que esta ley protege si bien protege a hombres, lo hace más a favor a las mujeres, ya que argumentó: “no solo se reformó el código penal, sino el civil y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en Quintana Roo”.

Sin embargo, resaltó que era necesario precisar que esta ley protegiera también a los hombres, toda vez que sí hay casos registrados en el estado, aunque mínimos.

“En este proceso, logramos documentar alrededor de 250 casos de ‘violencia vicaria”. Al visibilizar esta realidad aumentaron los casos. Yo, personalmente, atendí cerca de 50, de los cuales 5 fueron hombres que estaban sufriendo este tipo de violencia”, acotó.

Finalmente, detalló, a pregunta expresa, que dicha ley aprobada prevé, entre otras sanciones, la pérdida de la custodia, la restricción de la convivencia, así como la privación de la libertad de 4 a 6 años.

JUICIOS POLÍTICOS

En otro tema, al ser cuestionada sobre su labor en el Congreso, destacó los juicios políticos que ha resuelto en los últimos meses, de los cuales le quedan 2 pendientes, dijo.

En ese tema, destacó que de los juicios políticos que han sido aceptados por la Comisión de Justicia, tres son los interpuestos por la expresidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete por presuntos casos de peculado y corrupción, los cuales, dijo, deberán ser procesados por la próxima legislatura.

En ese sentido, detalló que el Congreso local deberá instaurar una Comisión Instructora, que debe realizar la reunión de pruebas, ya recabadas por la Comisión de Justicia que actualmente preside, para que luego la legislatura en turno proponga la sanción que se le implementará a la exalcaldesa playense.

La diputada panista apuntó que dicho juicio ya fue procesado por las autoridades correspondientes, pero no se le dio seguimiento, porque no se le dio prioridad a este tema.

Sin embargo, acotó que, en cuanto termine su función como diputada en los próximos días, va a promover que se lleven a cabo con prontitud las acciones legales para que este juicio se concrete lo más pronto posible. (Agencia SIM)