SIN DECIR AGUA VA, ‘CHANITO’ TOLEDO SE ALEJA DEL BARCO DE MOVIMIENTO CIUDADANO: La coordinadora estatal, Lidia Rojas, lamenta que el partido no haya tenido una repercusión positiva en la XVI legislatura

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras confirmar que se perdió todo contacto con el aún diputado en la XVI legislatura, José Luis Toledo Medina, la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Lidia Rojas Fabro lamentó que las iniciativas presentadas se hayan estancado por la falta de un trabajo político y de negociaciones con las fracciones parlamentarias “y esperamos que eso cambie con la llegada de la diputada Maritza Basurto”.

Realmente yo me perdí del trabajo que estuvo haciendo el diputado y en estos momentos no sabemos si continúa representado los principios de Movimiento Ciudadano, señalo

Confirmó que se perdió toda comunicación con José Luis Toledo y que hasta el momento no ha presentado ninguna renuncia y que únicamente se distanció del partido.

Consideró que ante la actitud asumida por el aún legislador en la XVI legislatura se pueden aplicar medidas disciplinarias de acuerdo con el análisis de la productividad legislativa.

Creo que cuando una persona deja de participar se entiende a donde va y a nivel estatal y nacional se estarán tomando las medidas para quienes no cumplan con los principios y la agenda de Movimiento Ciudadano, afirmó.

Rojas Fabro lamento que a pesar de las iniciativas presentadas no se tuvo un seguimiento ni tampoco ese trabajo de negociación con las fracciones parlamentarias para que hayan podido ser aprobadas.

Lamentablemente son iniciativas que se quedaron estancadas y no se hizo eco de lso principios de Movimiento Ciudadano para beneficio de la sociedad “y no beneficio de un diputado”.

Dijo que estarán pendientes del trabajo que realizará su próxima diputada de representacon proporcional , Maritza Basurto. (Noticaribe)