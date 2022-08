Rosario Robles acusa que fue víctima de ‘feminicidio político’ tras pasar tres años en prisión

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La exfuncionaria federal, Rosario Robles Berlanga, calificó su caso como un “feminicidio político”, pues la llevó a estar recluida en Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla un total de mil 101 días, en los cuales, estuvo cerca de quebrarse, publicó Grupo Fórmula.

En entrevista exclusiva para José Cárdenas en Radio Fórmula, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) confesó que los primeros días que estuvo tras las rejas, llegó a pensar que no podía seguir con su proceso.

“Me quebraba, sí me quebraba sobre todo al principio… muchas veces yo dije ‘hasta aquí llegué’. Tantos años dedicada a luchar por mi país, tantos años a luchar por las mujeres, mi prestigio, mi reputación, toda esta lucha. Yo sentía que era una especie de feminicidio político, hay que matarla, hay que destruirla, al principio dije ‘no puedo seguir con esto, por qué estoy encerrada si soy inocente”, expresó.

Pese a lo complicado que resultó para ella, Robles Berlanga aceptó que encontró en sus amigos y familiares la fuerza que necesitaba para seguir adelante con su caso y no “quebrarse”.

“Sin embargo, encontré mucha fuerza en mi familia, mi hija, en mis amigas y amigos y de gente de allá adentro que se volvieron en amigos entrañables que me sostuvieron, siempre me trataron con gran respeto, las propias custodias y las chicas”, agregó.

Por otra parte, la extitular de Sedesol dejó en claro que no contaba con privilegios al interior de la cárcel de Santa Martha Acatitla, tal como se llegó a mencionar, pues recibía el mismo trato que el resto de las reclusas.

“Yo sí estuve en la cárcel, hablaba desde un teléfono público, no tenía ni celular, no tenía privilegios. Yo estaba en un lugar de protección por razones obvias, donde no podían acceder más que las personas que estaban en esa condición de protección (…) por todo lo demás lo mismo, igual que todas. Es una parte que agradezco mucho porque me permitió entender y sobre todo trabajar mucho en este abuso de la prisión preventiva que llevan siete de cada 10 mujeres que son presentadas ante un juez y vinculadas a proceso, vayan y pisen Santa Martha Acatitila”.

Fue el pasado viernes 19 de agosto cuando Rosario Robles logró salir de prisión tras más de tres años encerrada, luego de que un juez de control determinó concederle la libertad provisional. Es importante mencionar no significa que la exfuncionaria haya sido exonerada de los cargos que se le imputan, sino que continuará su proceso en libertad. (Fuente: Grupo Fórmula)