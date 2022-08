Funcionarios de la 4T y el dirigente nacional desdeñan plenaria de senadores morenistas; afines a Monreal condenan ‘grosería’ de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe al Congreso su anunciada iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional, el gabinete de seguridad pública desairó a la bancada de Morena en el Senado y a su coordinador Ricardo Monreal, al ausentarse de la plenaria morenista, publicó Expansión Política.

“Lo que nos tiene así es la sucesión presidencial adelantada y porque se quiere hacer una imposición”, acusó recibo Monreal.

El desdén “no fue a mí como persona, sino a un órgano legislativo”, apuntó, “no tiene (el Ejecutivo) por qué tratar a todos igual si el pleito es conmigo” dijo al mantener su postura de que la Guardia Nacional no puede adscribirse vía reformas secundarias “a mí la abyección no se me da”, insistió.

Públicamente, ante el rechazo de parte de la bancada a discutir el tema en privado, los legisladores discutieron luego de que hoy, en su primer día de plenaria, se ausentaran, pese a estar invitados y algunos haber confirmado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Tampoco acudió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y en lugar del gabinete de seguridad acudió el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja, en tanto que sí acudieron el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Aspirantes morenistas presentan propuestas para presidir el Senado

En contraste con la ausencia de funcionarios federales con los senadores morenistas, llamó la atención que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, sí se presentó, pero con los legisladores del PT.

Lo mismo sucedió con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien presumió en sus redes la invitación de los petistas.

Grosería al Senado

El desaire fue al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, apuntaron los senadores. Cristobal Arias, César Cravioto y José Antonio Álvarez Lima.

La grosería fue al Senado, acusaron Eli Cervantes, Cecilia Margarita Sánchez, Lucía Trasviña, Armando Guadiana.

“Las aspiraciones legítimas se han traspapelado con la necesidad de mantenernos leales a la política del presidente”, manifestó Álvarez Lima, quien incluso deslizó que seguramente la ausencia de los funcionarios fue una orden.

Ese fue un “desaire que seguramente no es voluntario… (pero) debemos preguntarnos por qué esa distancia”.

Le completó la plana el senador César Cravioto.

“No es un desaire (a Monreal) pero sí es un mensaje político”, apuntó César Cravioto, pues “el mensaje (del coordinador) no ha sido de respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Ante el anuncio de que enviará cambios a la Guardia Nacional y el coordinador (Monreal) dice que esa no es la vía, y da mensajes en sentido contrario, “no esperemos que de allá para acá haya todas las consideraciones”, advirtió el morenista.

“Estoy aquí para respaldar todo lo que mande el presidente de la República, todo y si alguien opina distinto para eso está la oposición”, advirtió Cravioto al cuestionar incluso a la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, pues en su informe legislativo no hubo ni una mención al presidente López Obrador ni una fotografía de él.

Para Guadiana todo fue una “grosería al legislativo, están pisoteándonos”, consideró.

“No puede ser que manden al subsecretario (Ricardo Mejia) al rato van a mandar a un director o un subdirector están pisoteando a todo el Senado”, consideró. (Fuente: Expansión Política)