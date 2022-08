‘NO NOS HINCAMOS ANTE NADIE’: Monreal responde a desaire de funcionarios de la 4T al Senado

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A unas horas de que se defina quién será el próximo presidente del Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, reiteró que en el Senado no se «hincan ante nadie» y que debe convertirse en un auténtico órgano de control legislativo, publicó 24-horas.mx.

«El presidente López Obrador nos convoca todos los días a no ser sumisos, a no ser vasallos, a actuar con autonomía y que el Poder Legislativo se erija en un auténtico órgano de control parlamentario; es lo que estamos haciendo en la práctica, por eso nosotros preferimos ser un órgano autónomo y ser un órgano de control parlamentario en el equilibrio de los poderes nosotros, como dice el presidente, no nos hincamos ante nadie, sólo ante el pueblo», declaró.

El líder morenista, expresó la necesidad de lograr la aspiración de ser una República de hombres libres, «de hombres consientes (…) pero también la Constitución y la ley son nuestro principal instrumento para convivir y para asumir con responsabilidad toda nuestra función».

A través de un video mensaje, Monreal Ávila dijo que son tiempos de tormenta, pero aclaró que es un hombre de fe, «creo en Dios cuando vienen estas tormentas y se precipitan, él sabe el lugar donde debemos de estar, no hay que preocuparse, hay mucho aplomo, mucho carácter y mucho entusiasmo».

Buen día, será una jornada intensa. Hoy se elige la nueva Mesa Directiva del @senadomexicano. Actuaremos siempre con dignidad y con decoro. pic.twitter.com/XJ6ZQOqNAr — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 31, 2022

Aseguró que los puestos no son lo importante «lo que importa es la dignidad, tú conciencia, tú autonomía, tú criterio, el país, eso es lo que nos preocupa: nuestro país, la gente que es la que sufre». (Fuente: 24-horas.mx)