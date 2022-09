Recibe crítica Gobernador tras recuento sobre seguridad en Quintana Roo desde el C5

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – El gobernador Carlos Joaquín González obtuvo reclamos y señalamientos de la ciudadanía por los niveles de inseguridad que se percibe principalmente en la zona norte del Estado, tras calificar como un legado para la seguridad de los quintanarroenses la entrada en funcionamiento del C5 al recordar que “hace 6 años recibimos un Quintana Roo con menos de 30 patrullas, 15 chalecos antibalas y menos de 150 cámaras”.

Al Gobernador le hicieron la aclaración que las patrullas traen cámaras pero apagadas y que los policías son prepotentes y que son los que roban a la ciudadana “nunca están para la ciudadania”, según le dijo en redes una cuenta identificada como ‘Renacimiento del Ave Fénix’.

Montz Ortega, le dijo, que si ya estaba practicando para unirse a la 4T pues que empezará a mencionar las frases: “no somos iguales, el período neoliberal, los conservadores..” además que lo cuestionó que si no era preferible tener un Estado seguro en donde no hiciera falta invertir tanto en poner guapa a la policía o que no tuvieran que extorsionar a los ciudadanos para cubrir cuotas?

Vicente Pool le reclamó que no sirvió tener más cámaras porque la inseguridad crece cada día mas; Enrique Mazariegos le dijo: Hay gobernador si le contará como están los policías de Solidaridad y la corrupción de los elementos de seguridad. Francisco Velázquez, también del municipio de Solidaridad le dijo que en Playa del Carmen los policías son muy aprovechados con la gente,, corruptos e irrespetuosos y siempre abusan de su autoridad.

Los reclamos fueron intensos como el que le hizo José Luis Romano al señalarle “y porque en Cancún siguen cerrando negocios debido ala extorsión y cuotas de derecho de piso por parte de la delincuencia. Solo necesita darse una vuelta por avenidas Yaxchilan y la principal Tuum enfrente del ayuntamiento para darse cuenta…”

Joseph Roberto May” ni quien le crea la delincuencia esta con todo incluyendo sus corruptos policias”. Nueva Luna le dijo “la seguridad en la entidad es un tema pendiente”.

Las respuestas que obtuvo el Gobernador a su mensaje publicado en redes sociales incluyo uno en el que le recordó que con el equipo que dice haber recibido la Seguridad Pública su antecesor Roberto Borge mantuvo la seguridad en el Estado.

Los ciudadanos cuestionaron la efectividad de las cámaras de vigilancia y la efectividad de los elementos policíacos así como la contratación de Alberto Capella Ibarra. (Noticaribe)