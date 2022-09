Piden al nuevo Congreso seriedad para atender problemática de desaparición de personas en Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Integrantes de Colectivos de personas desaparecidas realizaron una manifestación en el Congreso del Estado para visibilizar la problemática existente y denunciar la “apatía del Gobernador, del fiscal general del Estado y diputados salientes”, pero al mismo tiempo entregar un documento para la integración de una Comisión Especial Investigadora, así como se hizo para el problema limítrofe y el ex gobernador Mario Villanueva Madrid.

Romana Rivera Ramírez, presidenta del colectivo ‘Verdad, Memoria y Justicia’ de personas desaparecidas, y Rosa María Márquez, de la Red por la Equidad y Derechos Humanos, insistieron en que ha habido apatía y simulación por parte de las autoridades.

“Necesitamos que los actuales diputados tomen con firmeza y decisión la búsqueda de personas porque ya es un problema grave en Quintana Roo”, advirtieron.

Aseguraron que las denuncias no progresan y no se toma con seriedad la desaparición de personas “y lamentablemente las autoridades encargadas de darle seguimiento no tienen estadísticas ni el mapeo de la problemática”.

En estos momentos 30 familias integran el colectivo de personas provenientes de Chiapas, Tabasco, Guadalajara, Monterrey y el extranjero que se encuentran desaparecidas.

Más de dos años trabajando en la búsqueda y el Fiscal únicamente nos ha atendido una sola vez en el C5, denunciaron. “Nos ha visto la cara porque ahora ni las llamadas nos responde”.

Lamentaron la simulación de los diputados de la XVI legislatura y la presidenta de la comisión de derechos humanos, Judith Rodríguez Villanueva, dio por cumplidas varias recomendaciones “diciendo finalmente paso la hoja y no pasó nada”.

Las integrantes de los colectivos entregaron la solicitud para que se integre una comisión especial investigadora tal y como se ha hecho para otros temas. (Noticaribe)