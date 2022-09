Conade demanda civilmente a Paola Longoria por 1.6 mdp en supuestos gastos no comprobados por la deportista

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- De acuerdo con información que publica este martes el periódico Reforma, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que encabeza Ana Guevara, presentó el pasado 29 de agosto una demanda civil en contra de la raquetbolista Paola Longoria por 1.6 millones de pesos más intereses por presuntos gastos no comprobados correspondientes al periodo entre 2015 y 2018, publicó latinus.us.

La semana pasada en entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, Guevara anticipó que el presunto adeudo de la jugadora número uno del mundo en su disciplina se iba a “judicializar”, al tiempo que reiteró que la Federación Mexicana de Raquetbol también tiene un adeudo pendiente.

“La Federación debe un monto de 432 mil pesos y Paola debe un monto de un millón 665 mil 810 pesos. El monto que debe Paola es del ejercicio 2015-2018 y el caso de la Federación es de eventos últimos que se llevaron a cabo y que no ha podido comprobar…

“No es una decisión personal, esto se está haciendo por mandato de la Función Pública y de la Junta de Coordinación Política. Si no logra transparentar y acreditar que entregó los documentos bajo un acuse de recibo, pues lamentablemente se va a tener que judicializar y va a tener que ser con otra autoridad, no con nosotros. Es Función Pública que dice que este pago se tiene que llevar a cabo”, señaló Guevara.

¿VENGANZA?

Cabe señalar que el presunto adeudo de Longoria por más de un millón y medio de pesos no fue revelado antes de su participación en el Mundial de San Luis Potosí, pues en ese momento el argumento de Guevara y la Conade para no apoyar a la selección fue que varios deportistas de la Federación Mexicana de Raquetbol –entre ellos Paola– no habían comprobado gastos y debían una cantidad superior a los 400 mil pesos.

Debido a la negativa de Guevara para respaldar a los raquetbolistas, Longoria hizo una serie de declaraciones en las que cuestionó la gestión de la funcionaria en la Conade, denunció la reducción de su beca en más del 70 por ciento y aseguró que desde hace dos años no recibe apoyo alguno del organismo.

Además, la jugadora sostuvo que ella personalmente entregó boletos de avión y de hoteles para llevar a cabo su comprobación de gastos; sin embargo, funcionarios de la Conade los extraviaron.

“Desgraciadamente, las comprobaciones se hicieron en su momento, personalmente entregué tickets de avión, recibos de hoteles, de comida, y esos comprobantes se perdieron porque hay un cambio constante de funcionarios ahí (en la Conade), y ese no es nuestro problema y por eso nos están castigando en no apoyarnos en el Campeonato Mundial”.

LAS DEMANDAS, UNA PRÁCTICA COMÚN

Según la nota del periódico Reforma de este martes, el juez Quinto de Distrito en Materia Civil, Alejandro Dzib Sotelo, rechazó el 2 de septiembre admitir a trámite la demanda de la Conade contra Paola Longoria.

Además, se informó que las demandas son una práctica común en la administración de Ana Guevara al frente de la Conade, pues a través de las mismas se recuperan recursos federales no comprobados; sin embargo, la mayoría que han sido presentadas fueron contra gobiernos estatales y municipales, e incluso contra federaciones deportivas, pero difícilmente se señala a un deportista como en este caso con la raquetbolista.

PAOLA Y FEDERACIÓN SE DEFIENDEN

El pasado 30 de agosto, tras conocer la advertencia de Ana Guevara sobre “judicializar” el tema de los presuntos gastos no comprobados, Paola Longoria se limitó a responder que “para evitar dimes y diretes esperaré que el tiempo haga saber la verdad”, aunque adelantó que la Federación de Raquetbol iniciaría un proceso legal en contra de la Conade.

“Ayer (lunes 29), los atletas de la Federación Mexicana de Raquetbol que para Conade estamos en la lista de deudores de comprobaciones de gastos, tuvimos una plática con los abogados de la Federación de Raquetbol, por lo que se nos pidió no hacer declaraciones al respecto debido a que ya se va a empezar un proceso legal”, dijo la número uno del mundo en entrevista con el Diario ESTO. (Fuente: latinus.us)