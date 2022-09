Gilberto Lozano es calificado de machista y misógino tras sus dichos contra Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Gilberto Lozano, dirigente del Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa), fue calificado de machista y misógino luego de realizar declaraciones contra la senadora del PAN, Lilly Téllez, publicó reporteindigo.com.

Lozano declaró a medios de comunicación que la panista es “una conductora de televisión de programas gruperos”.

“La única que había tirado al suelo se llama Lilly Téllez, digo cualquier persona que vea su historia, si fue 17 años periodista apoco no me digas que no te dieron lo que no quería (…) ella es una conductora de televisión de programas y que creo que la única cosa, como Ivonne Pérez, la de Nuevo León, tiene la facultad de meterse un plátano completo en la boca”, expresó.

Al parecer Lozano arremetió contra la periodista porque no participó el sábado pasado en la manifestación contra la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Según sus declaraciones, Téllez no fue a la marcha porque no obtendría ninguna bonificación económica.

Usuarios en redes sociales criticaron a Lozano por sus comentarios y lo techaron de “misógino” y “machista”.

Lozano vs Lilly Téllez

El pasado 16 de agosto, Lozano hizo una publicación en Twitter sobre los candidatos para la Presidencia de México para 2024.

Lozano expresó que la senadora Téllez “viene de Morena”, por lo que debería estar descartada para participar en el proceso electoral.

“Yo NO tengo duda de que fue periodista 17 años y que conoce MUY BIEN qué gente estaba en Morena ¿y TÚ?”, escribió el líder de Frenaaa. “¿Crees que NO sabía que Morena es el brazo político del CRIMEN ORGANIZADO? Yo NO. Ella está descartada, OUT”, agregó en otro mensaje Gilberto Lozano.

En respuesta, la senadora de Acción Nacional le respondió a Lozano, en alusión a una transmisión que el líder de Frenaaa hizo en diciembre del año pasado en la que se observa cómo cae una imagen de la Virgen de Guadalupe.

“Por mentir y dividir la Virgen de Guadalupe lo trae a coscorrones”, respondió Lilly Téllez. (Fuente: reporteindigo.com)