Lucía Guadalupe Caamal Garrido afirma que le corresponde la diputación plurinominal del MAS en el Congreso de Quintana Roo

Por Saraí Reyes

CANCÚN.– La controversia por quién ocupará la diputación plurinominal que le corresponde al Movimiento Auténtico Social-MAS (Ahora Movimiento de Apoyo Social) sigue dando de que hablar, y ahora es Lucía Guadalupe Caamal Garrido, quien asegura le corresponde ocupar esa posición tras la solicitud de licencia de Diana Laura Nava.

En conferencia de prensa acompañada de sus abogados, Lucía Guadalupe Caamal expuso que debe prevalecer el bien común sobre los intereses particulares.

El abogado, Óscar Talavera Cuevas, explicó de que la cuestión de equidad de genero debe ser respetada, pero en virtud de que la suplente Alfonsa Cruz Padilla, no cumple con el requisito de residencia para ocupar el cargo, lo cual indicaría que hubo vicios de origen en dicha candidatura por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo y la siguiente mujer en la lista es Lucía Guadalupe Caamal, quien está en espera de que sea convocada por el órgano electoral para ocupar la curul que dejaron vacía.

“La legislación marca que en la XVII legislatura el partido MAS presentó sus registros y presentó a 5 personas, en primer lugar iba a Diana Laura y cómo sabemos pidió licencia, entonces quién seguiría abajo era Pepe Monroy, pero por equidad de género no podría quedar y en el tercer lugar sería la señora Alfonsa pero como ya se sabe no cumple con el requisito de permanencia en el estado y el cuarto lugar es un hombre entonces por la misma razón de equidad de género no podría quedar así que quedaría Guadalupe Caamal como la idónea para asumir esa responsabilidad”, explicó

Añadieron que tampoco han tenido acercamientos con la dirigencia estatal del partido y que buscan cumplir con las disposiciones legales y hacerle llegar al órgano electoral todos los argumentos para que se respete la legalidad.

Finalmente dijeron desconocer si este proceso estaba amañado de origen para que el dirigente estatal Pepe Monroy ocupara la diputación con la solicitud de licencia de su esposa Diana Laura Nava. (Noticaribe)