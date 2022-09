Por lo menos el 50% de las denuncias laborales se resuelven en el centro de Conciliación Laboral

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Los conflictos entre trabajadores y patrones están logrando que se resuelvan de forma expedita y privilegiando la conciliación en el centro de Conciliación Laboral, reconoció Annel Jazmín Vázquez Charles, juez del primer tribunal laboral en Cancún a casi un año que entraron en operación los Tribunales laborales.

Previo a su participación en el foro “Prevención de la Discriminación, Acoso y Hostigamiento Laboral”, indicó que el próximo 3 de noviembre cumplirán un año de la entrada en operación de los centros de conciliación laboral y los tribunales laborales, las nuevas instituciones que vinieron a dar vida al nuevo modelo de justicia laboral en la entidad.

Expuso que por la actividad económica del estado, la carga de trabajo es un tanto excesiva, de juicios que en su mayoría logran resolverse por la conciliación y por cuestiones de tiempo para su resolución son menos los que llegan hasta los tribunales una vez que se agotan las partes para poder acceder al órgano jurisdiccional.

“El centro de conciliación labora si nos ha estado ayudando mucho, si ha sido como una barrera de contención, pero definitivamente no en todos los casos se puede llegar a un arreglo o conciliación entre las partes y es cuando ya propiamente intervenimos como tribunal, estamos haciendo todo el esfuerzo para que la reforma constitucional sea viable”, expuso.

Abundó que en este primer año el centro de Conciliación laboral en Benito Juárez han logrado resolver alrededor de mil 800 conciliaciones en tanto que el tribunal trabaja en 900 expedientes que no lograron resolverse de manera voluntaria.

“Sucede que en el centro de conciliación no se le puede obligar al patrón asistir, pero si les puede multar y la cita es por única ocasión y si la parte patronal no asiste el entregan al trabajador su constancia de no conciliación y con ese documento ya pueden comparecer ante el tribunal”, explicó. (Noticaribe)