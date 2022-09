TABASCO | ‘Pepín’ López Obrador promueve abiertamente a Claudia Sheinbaum para la presidencia y a Javier May para la gubernatura

TABASCO, MX.- Al señalar que no necesita recibir órdenes de nadie, ni teme a las sanciones del INE, José Ramiro López Obrador manifestó abiertamente su apoyo para Claudia Sheinbaum y Javier May para la Presidencia de la República y la gubernatura de Tabasco, respectivamente, publicó xevt.com.

Durante su participación en el foro de “Experiencias Exitosas de Gobiernos de la Cuarta Transformación”, organizado por el denominado “Grupo May”, Pepín, como se le conoce, aclaró que a Sheinbaum Pardo la conoció desde 1986, en su época de estudiante, antes de la creación del movimiento de izquierda en el 88.

Asimismo, refirió que seis años son pocos para la construcción del proyecto de nación que ha iniciado Andrés Manuel López Obrador, por lo que la única forma de alargarlo es escogiendo bien a una nueva presidenta.

“El periodo de seis años, es muy corto, no alcanza, entonces tenemos que pensar cómo alargamos ese periodo y la única forma de alargarlo es que sepamos escoger muy bien, quien va a ser la presidenta de este país por los próximos seis años. Si el INE me va a castigar, pues que me castigue, que es lo que puede hacer, decir que me van a inhabilitar, pues yo no tengo trabajo, yo vivo de mi ranchito, entonces no tengo yo ese problema, y por eso desde ahora se los digo, a nivel nacional yo ya ando apoyando a Claudia Sheinbaum”, expresó.

El exalcalde de Macuspana, señaló que, aunque lo han cuestionado sobre si consultó su decisión con el presidente López Obrador, aseguró que no necesita hacerlo y que, en el caso de Tabasco, lo que se requiere es que sea Javier May quien encabece la gubernatura.

“Me preguntaron los de la prensa que si había hablado con mi hermano Andrés Manuel de este asunto, y les dije que no, ni he hablado con él, ni tampoco con Claudia, yo a Claudia la apoyo porque la conozco, no en el 88´ en los inicios del movimiento, sino en el 86, cuando era dirigente del Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM, si a nivel nacional tenemos a Claudia, aquí en Tabasco tenemos a un compañero extraordinario, ejemplar, el compañero Javier May Rodríguez”, afirmó. (Fuente: xevt.com)