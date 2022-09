Protestan ciudadanos en Chetumal por supuesta negligencia del IMSS

CHETUMAL, MX. – Este martes, un grupo de conocidos y familiares de la señora Agustina Cervantes May realizaron una manifestación pacífica afuera del Hospital de Medicina y Zona Familiar Número 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para denunciar públicamente al traumatólogo Adrián Peña de incurrir en un presunto caso de negligencia médica, que hoy tiene al hijo menor de edad de esta mujer, Carlos Daniel, en riesgo de perder el pie izquierdo.

De acuerdo con la mujer, su pequeño sufrió un accidente grave hace un año y fue intervenido quirúrgicamente para salvarle la pierna izquierda; sin embargo, a principios de agosto pasado comenzó a presentar complicaciones.

“Hace un mes y medio mi hijo empieza a tener rechazo de material, el pie caliente, luego comenzó a tener sudoración, después el material se empezó a ver”, narró la señora Agustina.

Agregó que el menor fue valorado por un doctor de apellido Obeso, quien le indicó que su hijo estaba teniendo rechazo de material y necesitaba una nueva operación; sin embargo, cuando el caso fue asignado al traumatólogo Adrián Peña, éste emitió otro diagnóstico.

La señora Agustina aseguró que este especialista se negó a enviar a quirófano al infante, porque lo que el menor tenía era una infección en la piel y en 10 días estaría mejor, con antibióticos, lo que no fue así.

“Hace un año yo podría creer que a mi hijo le podían cortar la pierna, porque yo misma vi el pie de mi hijo, estaba totalmente destruido, pero el que tomó el caso y no permitió que le corten su pie fue el médico del general, Arturo Díaz Torres, él dijo que no se lo iban a cortar porque estaba muy chico”, destacó la madre de Carlos Daniel.

Agregó que, tras múltiples denuncias, este día fue contactada por un hombre de nombre Gustavo Prieto, quien le anticipó que el su hijo será enviado al a Ciudad de México para una nueva valoración, pues tiene el tejido destruido y perdida grande del hueso, generado por la presunta negligencia del doctor Peña.

“Yo quiero pensar que no, pero realmente sí fue porque un traumatólogo de tantos años, que no es el primer caso que ha visto ya sabía que era rechazo de material; sin embargo, él lo tomó como una infección que se iba cerrar sola y me lo iba mandar a la casa, desde ahí fue el primer error que cometió, cuando todos los demás traumatólogos decían que era rechazo de material”, finalizó. (Agencia SIM)