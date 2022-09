Resolución del tema a Aguakan será con base a la legalidad y no a cuestiones políticas: Renán Sánchez Tajonar

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – El cumplimiento de la consulta popular sobre la empresa Aguakan que resultó vinculante en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos será apegado a la legalidad por encima de cualquier interés político, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Renán Sánchez Tajonar.

Sin embargo aclaró que este tema no ha podido ser analizado ya que, por la falta de dos diputadas, no se han integrado las comisiones de trabajo en la Décimo Séptima legislatura.

Queremos ser respetuosos y estamos en espera de la respuesta del Instituto Electoral de Quintana Roo para poder integrar al 100 por ciento de la legislatura e iniciar la integración de las comisiones y que cada uno de los diputados tengan asignadas sus funciones, explicó.

Consideró que será en el transcurso de la próxima semana cuando ya se pudiera contar con el 100 por ciento de la legislatura instalada.

Dijo que en el caso particular de Aguakan no se puede emitir una opinión en tanto no sea analizado.

Sánchez Tajonar agregó que otro de los temas pendientes es la designación del titular de la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo, así como iniciativas pendientes por revisar. (Noticaribe)