Emite la XVII legislatura Extrañamiento a la autoridad municipal de Solidaridad por no respetar la representatividad legislativa durante la sesión solemne del informe de la alcaldesa Lili Campos

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Con los votos en contra de las diputadas del PAN, Cinthya Millan; de Morena, Luz María Beristain y del PRI, Candelaria Ayuso – quien argumentó que todo se había tratado de una confusión -, por mayoría de votos, la Décimo Séptima legislatura hizo un extrañamiento al ayuntamiento de Solidaridad debido a que en la sesión solemne y pública, celebrada con motivo del primer informe de la alcaldesa Lili Campos Miranda, menoscabó la representación de la legislatura.

Cabe recordar que durante dicha sesión, la autoridad municipal de Solidaridad hizo a un lado a la diputada del Partido Verde, Estefanía Mercado, designada por la Junta de Gobierno y Coordinación Policía (Jugocopo) como representante del poder legislativo, para dar cabida en el presidium a la diputada del PRI, Candelaria Ayuso.

En su primera intervención como diputada plurinominal, Luz María Beristain dijo que al atender este tema los diputados le estaban haciendo el caldo gordo a la prensa por un asunto banal. Aclaró que es parte de la alianza Morena y Verde Ecologista pero consideró que en este asunto no se podían andar con revanchismos “y lo de Lili, Estefanía y Candy lo podemos resolver en otro lugar, hasta en el baño”.

Consideró que el tema era político toda vez que Candelaria Ayuso era aliada del PAN y el PRD que habían postulado a Lili Campos como su candidata a la presidencia municipal de Solidaridad.

La diputada del PRI afirmó que todo se trató de un malentendido ya que el Congreso no cumplió con la formalidad de notificar la representatividad legislativa en dicha sesión por lo que no se había trastocado la Constitución ni mucho menos un oficio porque no existió.

Si bien es cierto que dentro de las responsabilidades de los diputados está la de representación en este caso no hubo una notificación como tal.

No podemos tomar represalias de esta índole porque sólo fue malentendido, afirmó.

Por su parte, la diputada del PAN, Cinthia Millán, reconoció que es una situación complicada entre dos diputadas por cuestiones de formalismos ya que no hubo ningún comunicado oficial sobre quien ostentaba la representatividad legislativa. (Noticaribe)