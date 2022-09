Samuel García añade un tercer doctorado a su currículum vitae… y con mención honorífica

NUEVO LEÓN, MX.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda , dio a conocer que este miércoles 14 de septiembre obtuvo su tercer Doctorado, al concluir con sus estudios en la Universidad Autónoma de Nuevo León, publicó El Financiero.

García Sepúlveda recibió el título de Doctor en Derecho Constitucional y Gobernabilidad con la mención honorífica Summa Cum Laude, considerada como la más importante.

El título le fue entregado por el rector de la máxima casa de estudios del estado, Santos Guzmán.

“Estaré eternamente agradecido con la UANL y con su rector, Santos Guzmán, por darme la oportunidad de prepararme, ser mejor persona y el primer gobernador en funciones que se titula del doctorado con Summa Cum Laude y que le habla a su generación”, publicó el gobernador en su redes sociales.

Samuel García, de 34 años, cuenta con otros dos doctorados, uno por el Tec de Monterrey y otro por la ITAC Universidad.

Samuel García dedica doctorado a su esposa y su bebé

Durante la ceremonia, se le concedió el uso de la palabra al ser elegido para dar un mensaje a nombre de las 122 personas que recibieron su título.

El mandatario de Nuevo León llamó a los nuevos doctores a utilizar todo el conocimiento adquirido en beneficio de los habitantes del estado y señaló que más educación implica una mayor responsabilidad con la sociedad, la cual requiere de soluciones.

Además se mostró reflexivo porque pronto será padre por primera vez.

“Viene una bebé y más me pone el mundo al revés, de pensar: esta bebé, esta niña ¿A qué mundo va a venir?; ¿Cómo la voy a preparar a que sea realmente plena y feliz en un mundo desigual, donde sigue existiendo el machismo y las barreras de género?”, comentó.

En redes sociales, el gobernador también agradeció a su esposa, Mariana Rodríguez, quien lo acompañó durante la entrega del título.

“Desde que te conozco creíste en mí y no dudaste ni un segundo que juntos llegaríamos lejos. Muchas gracias por lo que me enseñas a diario y por apoyarme en todo. Este título también es para ti y para nuestra hija. Te prometo que me esforzaré cada día para darles el mejor ejemplo”, escribió. (Fuente: El Financiero)