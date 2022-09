Atestigua alcaldesa desfile cívico-militar en Cozumel

COZUMEL, MX. – Desde el balcón presidencial la munícipe cozumeleña, Juanita Alonso Marrufo atestiguó el tradicional desfile cívico-militar con motivo del CCXII Aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México, en el que participaron mil 145 personas incluidos estudiantes de secundaria y bachillerato, elementos de las Fuerzas Armadas y de las direcciones de Seguridad Pública y Tránsito, Protección Civil, Bomberos y Guardavidas, así como la asociación de charros de Cozumel.

Ni la lluvia impidió que los participantes dejaran de demostrar su entusiasmo patrio en este desfile encabezado por la embajadora de la Independencia 2022 Heidy Marisol Magaña Burgos y en el que marcharon mil 145 elementos, 30 jinetes, 31 vehículos seis motocicletas y 30 caballos, lo cual fue apreciado por la presidenta municipal y autoridades que la acompañaron.

Previo a la llegada de los contingentes al parque Quintana Roo a la entrada del Palacio Municipal se efectuaron los honores al Lábaro Patrio para posteriormente presentar un espectáculo folclórico con el ballet a cargo del profesor Horacio Eduardo López Pérez “Taiyari” de la ciudad de Guadalajara Jalisco.

1 de 14

La marcha que inició en las cercanías del boulevard aeropuerto con Rafael E. Melgar, recorrió el malecón de la isla y que pasó al frente del palco presidencial donde lo atestiguó la edil Juanita Alonso Marrufo acompañada del general brigadier diplomado de estado mayor Laureano Carrillo Rodríguez comandante de la guarnición militar de Cozumel; general de grupo piloto aviador diplomado del estado mayor aéreo, Seidy Salvador Gallardo, comandante de la Base aérea militar; contralmirante cuerpo general diplomado de estado mayor, Humberto Rodríguez Arrioja, comandante accidental de la décimo quinta Zona naval; segundo subinspector Rafael Tenorio Pizano, comandante de la Guardia nacional en la isla, por el Lic. Jesús Alberto Zetina Tejero, representante del gobernador del estado Carlos Manuel Joaquín González, entre otras personalidades.

Es importante destacar la participación de los 450 estudiantes y personal docente de la Secundaria Técnica No. 6 “José Vasconcelos”, Secundaria Federal No. 8 “Andrés Quintana Roo, Secundaria General “Luis Álvarez Barret”, Secundaria General “Carlos Monsiváis”, Centro Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 28 (CBTIS) “José Vasconcelos”, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo (Conalep) plantel Cozumel y Colegio de Bachilleres “María Fidelia Marrufo Alcérreca”.

De la misma manera participaron elementos pertenecientes a la dirección de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas, de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito, integrantes del ejército mexicano, Infantería de la Armada de México, del Servicio Nacional Mexicano, de la Secretaría de Marina, así como los charros de nuestra comunidad que la conforman la escaramuza charra “Las Perlas del Caribe”, Cozumel a Caballo A.C. y la asociación de cabalgantes del Cedral A.C. (Fuente: Ayuntamiento de Cozumel)