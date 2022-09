VERACRUZ | Critican ‘testimonio’ de Zenyazen Escobar, secretario de educación, ante estudiantes de secundaria

VERACRUZ, MX.- “No es una sesión de AA”, fueron parte de las críticas al secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, tras ofrecer un discurso a jóvenes de secundaria, publicó 24-horas.mx.

Durante la inauguración de la Expo Feria Educativa de Huasteca Baja, el funcionario compartió una charla con estudiantes en la que relató algunas memorias de su vida personal.

“Mientras transcurría esto yo seguía bebiendo, desafortunadamente. Yo desde muy pequeño era violento, no sabía enfocar mis emociones. Mi abuelo me metió a jugar futbol y siempre terminaba yo peleado”, relató.

En su discurso, el secretario de educación admitió vivir una época violenta, en la que no tenía control sobre sus emociones.

“A veces uno no enfoca bien lo que uno trae. Yo era muy peleonero, siempre me peleaba en la secundaria, en la prepa, era una persona violenta. No sabía manejar mis emociones”, declaró.

Ante su discurso, usuarios en redes sociales criticaron el mensaje del funcionario a los estudiantes.

No es una sesión de AA, es el secretario de Educación Zenyazen Escobar sacando sus traumas frente a un foro de estudiantes. Pobrecitos. pic.twitter.com/QLClgpoXc0 — Lulú reportera🚴‍♀️ (@lulu_reportera) September 15, 2022

Increíble 🙁😕 el nivel de discurso del Secretario de Educación de Veracruz!!

Qué le puede aportar a los adolescentes que le escuchan??

No existe un solo argumento de superación, entrega al estudio, de pasión por la actividad que realizas!!

LEALTAD, NO FORMACIÓN, ES LO DE HOY!! https://t.co/K5pQa2TZeA — Víctor Hugo Reyes Ramos (@ra_vctor) September 15, 2022

