COMO DANTE ALIGHIERI: AMLO dice que le gustaría ir al infierno para ver cuántos santurrones e hipócritas hay allí…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que le gustaría ir al infierno para ver cuántos santurrones e hipócritas hay ahí, publicó 24-horas.mx.

Lo anterior, luego de que el fin de semana se difundieran presuntas noticias en las que se mencionaba que su salud era mala, al grado de que podría morir, “de irse al otro mundo”.

Ante lo cual, el mandatario federal subrayó:

“Y algunos decían, al infierno, y yo a veces digo, por eso me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá. Estos santurrones, hipócritas, nada más por eso me gustaría ir allá”.

Por lo anterior dijo que, muchos aquellos que lo han criticado y basan su información en “una muy buena fuente, cercana” a Palacio Nacional:

“Y esta fuente de aquí del patio central -de Palacio Nacional- el pegaso, es la más citada de todas las fuentes”.

Destacó que muchas de las “fuentes” que muchos de sus críticos refieren no se basan en la información de agencias, sino en espionaje el cual “no es infalible”.

Además reconoció que "anda chocheando" -como se han dado cuenta sus críticos- pero él ha subrayado que es el Presidente de más edad en la historia.