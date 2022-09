FIN DE UNA ERA: Sepultan a Isabel II junto a su esposo Felipe, duque de Edimburgo, en Windsor

REINO UNIDO.- Los restos mortales de la reina Isabel II fueron sepultados en la cripta real de la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, junto a los de su esposo, Felipe, el duque de Edimburgo, informó la familia real, publicó lopezdoriga.com.

“La reina fue enterrada junto al duque de Edimburgo, en la capilla memorial del rey Jorge VI”, señaló el mensaje.

Los miembros más cercanos de la familia real británica asistieron a una ceremonia a puerta cerrada en la que dieron su último adiós a la soberana, que ha ocupado el trono británico durante las últimas siete décadas.

El sepelio cierra una jornada histórica para el Reino Unido, en la que cientos de dirigentes mundiales rindieron tributo a Isabel II por la mañana en un gran funeral de Estado en la Abadía de Westminster y decenas de miles de ciudadanos se despidieron de la reina en una procesión en las calles de Londres.

Ya por la tarde, una ceremonia más reducida, a la que asistieron 800 invitados, le rindió tributo en el castillo de Windsor, la residencia donde más tiempo solía pasar la soberana.

Al término de ese servicio, fueron retirados del féretro la Corona Imperial, el orbe y el cetro que fueron símbolo de su reinado desde 1952, y sus restos fueron llevados a la cripta bajo la capilla de San Jorge.

The Instruments of State; the Imperial State Crown and the Orb and Sceptre have remained with Her Majesty’s coffin.

At the Committal Service, they were placed on the

High Altar at St George's Chapel. pic.twitter.com/fDFQLSSmP1

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022