Inflación real alcanza 30%; familias sufren mayor impacto, advierten

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La situación inflacionaria está afectando severamente al bolsillo de las familias, indicó el asesor financiero Rafael del Moral, quien aseguró que el porcentaje de acuerdo a la última evaluación del 8.7% en el incremento del precio de los productos básicos está muy lejos de la realidad, ya que en promedio esta inflación alcanza hasta el 20 o 30, muestra de ello es que las familias han visto mermados su poder adquisitivo y no les alcanza para cubrir los gastos del hogar.

“Bueno en general aunque la inflación oficial es de 8.7 la última medición que se hizo, me parece que andamos hablando entre un 20 y un 30% en general, los que vamos al súper y que hacemos las compras estamos notando no un 8, ni un 10, del 20%”, explicó.

Expuso, que aun cuando Quintana Roo mantiene una economía dinámica derivado de los niveles de ocupación turística, no quiere decir que no esté afectando, ya que los principales motivos de la inflación tanto a nivel nacional como global son: el incremento en los precios de materias primas, la guerra entre Ucrania y Rusia, las afectaciones en las cadenas de proveeduría, fenómeno causado también por los contagios de Covid y que los diferentes países no logran una recuperación del 100%.

“Tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de la tesorería de nuestro recursos, tratar con mucho cuidado el uso de las tarjetas de crédito y ser ordenados en comparar lo que vamos a buscar, afortunadamente hay muchas opciones de compra en mucho súper, muchos negocios en los que se puede ver y buscar el mismo producto, entonces hay que buscar las mejores condiciones para comprar con el menor gasto que se pueda”, recomendó. (Noticaribe)