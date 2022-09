Mujeres indígenas, sin acceso oportuno a la justicia en México, destaca activista

CANCÚN, MX.- Para Hermelinda Tiburcio Cayetano, representante de la organización Tierra de Mujeres, en México las mujeres indígenas que son víctimas de violencia no están teniendo acceso a la justicia, pese a que existen instrumentos legales que las respaldan.

Entrevistada en el marco del foro internacional de la organización “sexual Violence Research Initiative (SVRI)”, la activista dijo que el primer obstáculo al que se enfrenta este sector de la población surge en las instituciones de procuración de justicia, porque muchas de estas personas únicamente hablan su lengua materna.

La entrevistada agregó que la segunda barrera a la que se enfrentan son los malos funcionarios.

“Al llegar nos encontramos que la ley sí existe, pero no hay una interpretación de la ley… yo he acompañado a mujeres que llegan al Ministerio Público y digo, es que la mujer viene muy maltratada, y dicen bueno, pero no viene muerta”, comentó.

Tiburcio Cayetano admitió que existen instrumentos para otorgar traductores a las personas en los ministerios públicos y sector salud, pero “lo que hace falta es que la ley funcione”.

“Yo no sé por dónde hay que iniciar, pero que esas leyes que existen que funcionen”, apuntó.

Destacó que en la construcción de las políticas públicas debe considerarse a la comunidad indígena, para que haya un mejor acceso a la justicia y al mismo tiempo mayor credibilidad en los organismos. (Agencia SIM)