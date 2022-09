PROTESTAN OPERADORES DE AIRPORT CAB: Exigen trabajadores pago de comisiones que por cambio de propietarios no les quieren reconocer

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Cerca de un centenar de trabajadores se manifestaron la mañana de este martes frente a las oficinas de la empresa Airport Cab, ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio para exigir el pago de sus comisiones y el resto de sus prestaciones.



Lo anterior, luego de declararse en paro de brazos caídos desde la tarde del lunes hasta lograr un acuerdo con los nuevos directivos, ya que derivado del cambio de propietario no les quieren respetar el pago de comisiones correspondiente al mes de agosto, cifras que van desde los 5 mil hasta los 80 mil pesos por ventas del servicio de transporte turístico.

“Nos traen con que sí y que siempre no, ayer decidimos no seguir laborando hasta que nos paguen, la empresa tiene recursos en promedio sacan 100 viajes en cada una de las 4 terminales para que nos digan que no hay para pagarnos, no es justo”, expresó uno de los trabajadores.

Con este paro son un total de 80 unidades las que también han dejado de prestar servicios en las cuatro terminales del aeropuerto de Cancún este martes y para ello el coordinador sindical de la CROC, Sergio Romero, expuso que decidieron irse a paro porque las negociaciones con los nuevos directivos no avanzaban a favor de los trabajadores, es por ello que también han dado parte a la Secretaría del Trabajo para que se respeten los derechos laborales.

Además habían detectado de que tienen adeudos de Infonavit y del IMSS desde hace varios meses. (Noticaribe)