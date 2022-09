Canciller de Ucrania rectifica postura ante México; lo incluye entre países que han pedido el fin de la invasión rusa

UCRANIA.- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, reconoció el plan de paz propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador; publicó lopezdoriga.com.

En redes sociales incluyó a México como uno de los países que ha pedido el fin de la guerra rusa en Ucrania.

Putin has shown utter disrespect to China, India, Mexico, Turkey, other Asian, African, Middle Eastern, Latin American nations which have called for diplomacy and an end to Russia’s war on Ukraine. He wants to throw more men into the flames of the war he has no chance of wining. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 21, 2022

Kuleba acusó al presidente Vladimir Putin de mostrar una “total falta de respeto” hacia México, China, India, Turquía, naciones de Asia, África, Medio Oriente y América Latina, ante su llamado a la diplomacia para resolver el conflicto.

(Putin) quiere arrojar a más hombres a las llamas de la guerra que no tiene ninguna posibilidad de ganar”, subrayó.

El pronunciamiento de Kuleba dista del realizado por el asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, quien calificó la propuesta de López Obrador como “un plan ruso“.

Podolyak presumió que mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva era apoyar a la nación dominada por Putin.

En respuesta a los señalamientos el presidente de México acusó distorsión al objetivo del mensaje.

No se conoce bien la propuesta, hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más, y quienes vieron pero son sectarios o están a favor de una de las partes, pues lo que hicieron fue distorsionar el destino de la propuesta, que es buscar la paz y me pusieron del lado de Rusia, y eso ya lo he padecido en otros tiempos", dijo en una conferencia matutina.