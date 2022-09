AMLO propone consulta ciudadana sobre fuerzas armadas en tareas de seguridad pública… sin la participación del INE

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este viernes las preguntas que serían parte de la consulta popular que él mismo impulsaría sobre la Guardia Nacional, publicó El Financiero.

El mandatario busca conocer la opinión de la población sobre la reforma que otorgó el control operativo y administrativo del cuerpo policial a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de la iniciativa que actualmente se discute en el Senado sobre la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028.

López Obrador es partidario de que se vote la propuesta del PRI en el Senado aún cuando no se cuente con la mayoría calificada. Aunque se rechace, pretende volver a presentarla el próximo periodo de sesiones y mientras tanto promover el debate en el país.

“Yo no puedo decidir”, dijo sobre la estrategia de Morena para alargar la votación, “pero a mí si me gustaría que se difunda, en todo el país y que no decidamos cupularmente, que sea el pueblo, y que todas las dudas que haya, se aclaren, que se argumente a favor, se argumente en contra y luego ver cómo recogemos los sentimientos de la gente”, sostuvo.

¿Cómo será la consulta sobre la Guardia Nacional?

El presidente precisó que la consulta podría realizarse a través de la Subsecretaría de Gobernación, aunque no sea vinculante, y no del Instituto Nacional Electoral (INE) como en el caso de la votación para la revocación de mandato.

“No nos va a costar, vamos a participar todos y que se pueda votar en casillas y de manera electrónica y que también se puedan aplicar dos, tres encuestas en su momento y recoger la opinión de todos”, detalló.

La consulta se promovería todo el año y se organizaría hasta inicios del 2023, adelantó el mandatario.

Estas serían las preguntas planteadas a la población en la consulta:

¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?

¿Consideras que las Fuerzas Armadas (el Ejército y la Marina) deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo 2024?

¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública?

(Fuente: El Financiero)