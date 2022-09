HABRÁ AUSTERIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN: Integrantes del gabinete representan al sector político, empresarial y de la sociedad civil, afirma la Gobernadora electa, Mara Lezama, al presentar a los primero a 15 integrantes de su equipo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras asegurar que su equipo de trabajo está integrado por representantes del sector político empresarial y de la sociedad civil, con capacidad de servicio y comprometidos con Chetumal y los municipios, la gobernadora electa, Mara Lezama, hizo protestar a sus primeros 15 colaboradores a que respetarán los 10 principios y valores que rigen a la 4T y a que presenten su 3 de 3 ante las instancias correspondientes.

Anticipó que habrá austeridad en su administración por lo que los funcionarios deben hacer uso de sus máximas capacidades para gobernar a ras de piso y dejar a un lado los escritorios para recorrer calles, colonias y comunidades.

Tal y como lo ha hecho en sus últimas intervenciones públicas, la gobernadora electa hizo un reconocimiento a los medios de comunicación, reunidos en el Centro de Convenciones de Chetumal, y se proclamó parte de lo que llamó un maravilloso gremio.

Tras la presentación de los primeros 15 integrantes del gabinete por parte de Artemio Santos, reiteró que Chetumal seguirá siendo la capital del Estado y pidió a sus colaboradores a trabajar con eficiencia y eficacia, basado en la legalidad y la transparencia.

Lezama Espinosa advirtió que los funcionarios estarán bajo el escrutinio constante de la sociedad quien será el encargado d e evaluar el trabajo realizado.

La vocación de los gobiernos de la 4T se fundamenta en la transparencia y el combate a la corrupción, con los principios de no mentir, no robar y no traicionar, afirmó.

Los principios y valores que rigen a la 4T y que deberán cumplir los integrantes del gabinete son: Por el bien de todos, primero los pobres, gobierno igualitario, austeridad republicana, combate a la corrupción, gobierno orientado al bienestar del pueblo, crecimiento con prosperidad compartida, nueva gobernanza, vigilancia y control ciudadano y desarrollo sostenible y sustentable.

Cabe reiterar que los primeros 15 funcionarios de gabinete nombrados son María Cristina Torres Gómez, en la Secretaría de Gobierno; Manelich Castilla Cravioto, en la Secretaría de Seguridad Pública; Eugenio Segura Vázquez, Secretaría de Planeación y Finanzas (Sefiplan); Bernardo Cueto Riesta, Secretaría de Turismo; Karla María Almanza López, Secretaría de Economía; Carlos Manuel Gorocica Moreno, Secretaría de Educación; Irazú Marisol Sarabia, Secretaría de Obras Públicas.

Así como Flavio Carlos Rosado, Secretaría de Salud; Luis Pablo Bustamante, Secretaría de Desarrollo Social; Armando Lara de Nigris, Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus); Linda Saray Cobos Castro, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; Josefina Huguette Hernández Gómez, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente; Flor Ruíz Cosio, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como Alma Alvarado en el Instituto Quintanarroense de la Juventud. (Noticaribe)