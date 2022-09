Más que despidos, se planea austeridad gubernamental para optimizar funciones y desempeño en las dependencias y reducir gastos para obras de beneficio social, explica Cristina Torres

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – La secretaría de Gobierno, Cristina Torres Gómez, aclaró que hasta el momento se desconoce si habrá una reestructuración administrativa que implique el despido de trabajadores, “pues lo que se busca en estos momentos es optimizar las funciones y el desempeño de cada una de las áreas para evitar que las actividades se suspendan”.

Reiteró que la gobernadora, Mara Lezama, anunció un gobierno con austeridad y se busca reducir gastos en donde se pueda priorizar para impulsar el gasto social.

Confirmó que en estos momentos al interior de las dependencias continúan los movimientos de personal y son los secretarios de gabinete quienes realizan los nombramientos en las diferentes áreas.

Ante los señalamientos en redes sociales por la incorporación de funcionarios de administraciones pasadas priistas, Torres Gómez manifestó que se busca personas con capacidad y entrega.

Sin embargo, todos los servidores públicos están sujetos al escrutinio público y es la sociedad que debe avalar el trabajo realizado, señaló.

En el caso del ex secretario de la Contraria, Rafael del Pozo, dijo que la sanción hecha por la Secretaría de la Contraloría de la Federación no ha quedado firme y no se puso en riesgo el proceso de entrega recepción. (Noticaribe)