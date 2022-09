AMLO consiente que servidores públicos asuman cargos partidistas en Morena… pero sin recibir sueldo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los funcionarios públicos de su gobierno pueden tener cargos partidistas en Morena, siempre y cuando no utilicen recursos públicos y no cobren un doble sueldo, publicó Expansión Política.

“Si no se utiliza el dinero público, todos los servidores públicos pueden pertenecer a un partido, si no utilizan bienes públicos, porque el presupuesto no es de un partido, el presupuesto es de todo el pueblo”, dijo el presidente.

Varios de los funcionarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores lograron un espacio en el Consejo Nacional de Morena, entre ellos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien fue nombrado como presidente de ese órgano; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, y el director del ISSSTE, Pedro Zenteno.

Todos los gobernadores emanados de Morena serán consejeros nacionales.

En la Ciudad de México, varios cercanos a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, también lograron espacios en el partido, como el exalcalde Víctor Hugo Romo, de Miguel Hidalgo, y los alcaldes Francisco Chíguil Figueroa, de Gustavo A. Madero; Berenice Hernández, de Tláhuac, y Raúl Armando Quintero Martínez, de Iztacalco. Además de la diputada federal Aleida Alavez y la legisladora local Martha Soledad Ávila; así como el senador César Cravioto y la exjefa delegacional en Cuauhtémoc Dolores Padierna.

Al respecto, el presidente dijo que los funcionarios públicos, como cualquier ciudadano, tienen derecho a formar parte de un partido político.

“El presupuesto es de todos y no se debe de usar para beneficiar a ningún partido y a ningún candidato, pero el servidor público sí puede, sí tiene derecho, es un ciudadano a participar en cualquier partido”, refirió.

Lo que sí, dijo, es que ninguno de los servidores públicos puede cobrar un sueldo más por ostentar un cargo en el partido.

Recordó que, aunque fue invitado a participar en el tercer Congreso Nacional de Morena, decidió no asistir porque tiene licencia.

“No fui para demostrar mi independencia, autonomía, aunque soy miembro fundador de Morena, pero tengo licencia”, afirmó.

En abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó licencia a Morena porque –dijo– su encomienda es gobernar para todos. (Fuente: Expansión Política)